أكد مركز التنسيق الروسي في حميميم أن ما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة يواصل تعاونه مع الإرهابيين المتبقين في سورية ويقوم بتجميع الإرهابيين الفارين من “داعش” وغيره.

وأفاد المركز في بيان له السبت بأن “التحالف الدولي” يواصل دعمه وتعامله مع الإرهابيين رغم تصريح واشنطن أنها ملتزمة بالقضاء على إرهابيي تنظيم “داعش” مشيراً إلى أن “المدربين العسكريين الأمريكيين يقومون بإنشاء وحدات عسكرية جديدة تحت مسمى “الجيش السوري الجديد” بالقرب من مخيم للاجئين في محافظة الحسكة وذلك من مجموعات منشقة عن الإرهابيين”.

ولفت البيان إلى معلومات تشير إلى “أن العسكريين الأمريكيين أعلنوا أن هذه الوحدات ستنقل إلى جنوب سورية لمحاربة الجيش السوري بعد انتهاء فترة تدريبها”.

وأكد البيان أن نحو “750 إرهابياً بينهم 400 إرهابي من تنظيم “داعش” تم إخراجهم من الرقة في تشرين الأول الماضي بدعم من الولايات المتحدة موجودون في القاعدة التي تم إنشاؤها”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية الاسبوع الماضي أن طيران “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة عمد خلال الفترة الماضية إلى إعاقة الطائرات الروسية خلال غاراتها على مواقع تنظيم “داعش” في المنطقة الشرقية حيث أن أغلب حالات التقارب بين الطائرات الروسية والأمريكية فوق حوض نهر الفرات كانت متعلقة بمحاولات الطيران الأمريكي إعاقة القضاء على إرهابيي “داعش”.

من جانب آخر قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن تنظيم داعش يهزم في سوريا، مضيفا في الوقت نفسه أن الحرب ضده لم تنته بعد ولم تتم تصفيته نهائيا.

وصرح أمام الصحفيين الجمعة: "من الواضح اليوم أن داعش يهزم. أعتقد أن مكافحة "داعش" لم تنته بعد. ولا تثقوا عندما يقول أحد إنه تم القضاء على "داعش".

وتابع: "ومن الواضح أيضا أن القوات الحكومية (السورية) والروس يهاجمونهم من جهة نهر الفرات".

وأشار ماتيس في الوقت ذاته إلى أن إجراء المحادثات حول التسوية السورية في جنيف يعد هدفا رئيسا بالنسبة لواشنطن، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب وقتا.

ميدانياً تابع الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة عملياتهم في ريف حلب الجنوبي الشرقي وسيطروا على قريتي "رسم السيالة" و"عبيدة" والمرتفعات الحاكمة لهما غرب خناصر بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها.

هذا واستعادت القوات السورية السيطرة الكاملة على تل الزيات بريف دمشق الجنوبي الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة وسط تقدم يحققه الجيش على المحور ذاته باتجاه تل الظهر الأسود.

وذكر مراسل سانا في ريف دمشق أن وحدات من الجيش نفذت عملية عسكرية واسعة ضد أوكار إرهابيي “جبهة النصرة” من جنوب وشرق تلتي الزيات والظهر الاسود أحرزت خلالها تقدما كبيرا عبر السيطرة على تل الزيات في الجهة الشرقية لقرية مغر المير.

إلى ذلك نفذت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية عمليات عسكرية نوعية ضد تجمعات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي بريف حماة الشمالي الشرقي المحاذي لريف إدلب.

وأفاد مصدر عسكري في حماة بان وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع ارهابيين من تنظيم جبهة النصرة في محيط مزارع الزهراء والهاوية شمال غرب بلدة الظافرية على الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وإدلب.

ولفت المصدر إلى أن الاشتباكات اسفرت عن القضاء على العديد من إرهابيي “جبهة النصرة” وتدمير أسلحة وعتاد كان بحوزتهم.

* الخارجية السورية تدين إتهامات أطلقها دي ميستورا ووزارة الخارجية الفرنسية

من جانب آخر نقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إدانة دمشق للادعاءات الصادرة عن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا ووزارة الخارجية الفرنسية، والتي تتهم وفد الحكومة السورية بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم في الجولة الأخيرة من مباحثات جنيف".

وأضاف المصدر أنّ هذه الادعاءات تُبيّن بوضوح "استمرار جوقة المعادين في حملات التضليل والكذب" التي اعتادوا عليها منذ بدء العدوان والذي كان ثمنه الكثير من دماء السوريين.

وشدد المصدر على أن سوريا تعاطت دائماً بكل إيجابية مع كل الجهود الصادقة للخروج من الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن وفد دمشق انخرط بشكل جدي في جلسات الجولة الأخيرة في جنيف، كما اعتبر أن بيان الرياض تمّت صياغته بهدف تعطيل وإفشال هذه الجولة.

وقال المصدر إنّ على الجميع أن يدرك أن عملية جنيف هي حوار سوري سوري وبقيادة سورية وعلى المبعوث الخاص إدراك ذلك تماماً وأن يسعى إلى إزالة العراقيل التي تضعها الدول والجهات المشغلة للأطراف الأخرى في جنيف والتحلي بالنزاهة والموضوعية وذلك من أجل الوصول إلى نتائج تضع حدّاً للأزمة الراهنة

وكانت فرنسا قد اتهمت الجمعة دمشق بأنها "لا تفعل شيئاً" من أجل التوصل لحل للأزمة السورية، وأنها ترتكب "جرائم جماعية" في منطقة الغوطة الشرقية.