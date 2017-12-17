قال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إن قدسية المسجد الأقصى على نفس القدر من قدسية المسجدين الحرام، والنبوي، وإن اليهود لا يملكون في القدس حجرا واحدا يثبت أن لهم معبدا هناك.

وبحسب ما نشر موقع الأزهر، فقد سرد الطيب أحاديث وآيات قرآنية تثبت قدسية المكان بالنسبة للمسلمين، وكيف سكنها العرب قبل الإسلام.

وأشار إلى أن النصوص التي يستند إليها اليهود في العهد القديم باطلة، ولا أساس لها من الصحة.

في وقت سابق، أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، أعرب خلاله هنية عن تقدير الحركة للأزهر وشيخه وجميع علماء الأزهر الشريف.

وثمن هنية موقف شيخ الأزهر برفضه مقابلة نائب الرئيس الأمريكي، احتجاجًا على القرار، مؤكدًا أن "الأزهر عبر التاريخ يعبر عن نبض الأمة، والحارس الأمين على ثوابت الأمة وفي مقدمتها القدس وفلسطين".

وفي سياق غير متصل وقعت كل من روسيا ومصر، الجمعة، في موسكو، بروتوكول استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، بحضور وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، ووزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف.

وتستأنف الرحلات أولا إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم تعود تدريجيا إلى مطارات المنتجعات السياحية مثل شرم الشيخ، والغردقة، على شاطئ البحر الأحمر.

وأعربت الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت"، عن استعدادها لتسيير رحلات منتظمة بين موسكو والقاهرة.

وعقب التوقيع، صرح وزير الطيران المصري، شريف فتحي، بأن الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة ستستأنف اعتبارا من 1 فبراير/شباط المقبل.

وأوقفت روسيا الرحلات الجوية مع مصر في نوفمبر 2015 بعد حادثة تحطم طائرة ركاب روسية تابعة لشركة طيران كوغاليمافيا في سيناء بفعل عمل إرهابي ومقتل 217 سائحا روسيا وسبعة من أفراد الطاقم كانوا على متنها.