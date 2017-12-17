* العدو الصهيوني يشن حملة اعتقالات في الضفة ويستهدف الصيادين في القطاع * فلسطين تشيّع شهداءها الأربعة في قطاع غزة والضفة الغربية

جدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية السبت التأكيد على عدم التنازل عن القدس الموحدة مؤكدا ان القدس آية من القرآن الكريم.

وخلال مشاركته في تشييع جثمان الشهيد إبراهيم أبو ثريا في قطاع غزة شدد هنية ان "القدس مقبرة المؤامرات عبر التاريخ، وهي التي ترفع وتخفض، فمن وقف معها رفعه الله، ومن خذلها خذله الله".

واضاف ان "القدس آية من القرآن الكريم لن يمر عليها المسلمون كما مروا على بلدان ثم تركوها ومضوا".

واكد انه "لا تنازل عن القدس الموحدة، لا شرقية ولا غربية إسلامية إسلامية".

وكان آلاف الفلسطينيين شيعوا الشهيدين باسل ابراهيم في عناتا شمال القدس المحتلة ومحمد عقل في بيت أولا شمال غرب الخليل، والمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية يقول إنّ الاحتلال الإسرائيلي استخدم رصاصاً متفجّراً وغازاً ساماً مجهولاً ضدّ المتظاهرين في غزة الجمعة.

كما خرج المقدسيون بتظاهرة في شارع صلاح الدين تنديداً بقرار ترامب، وخلال التظاهرة قام الاحتلال باعتقال عضو حركة فتح عوض السلايمة والاعتداء على المتظاهرين.

هذا وخرج آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية السبت في تشييع الشهداء الأربعة الذين سقطوا الجمعة في مواجهات "جمعة الغضب" مع الاحتلال الإسرائيلي.

ففي الضفة الغربية شيّع الآلاف الشهيدين باسل ابراهيم في عناتا شمال القدس المحتلة ومحمد عقل في بيت أولا شمال غرب الخليل.

وقد استشهد الشاب ابراهيم الجمعة برصاصة في الصدر أطلقها أحد جنود الاحتلال خلال المواجهات في عناتا، بينما استشهد الشاب عقل برصاصات كثيفة أطلقها الاحتلال عليه بعد طعنه جندياً إسرائيلياً في البيرة برام الله.

كما أفاد مصدر محلي في القدس المحتلة بأن قوات الاحتلال تواصل نشر حواجزها الحديدية في ساحة باب العامود، مشيرةً إلى أن المقدسيون يواصلون احتجاجاتهم الرافضة لاعتراف ترامب بالقدس عاصمة "لإسرائيل".

ولفت المصدر إلى أن شرطة الاحتلال تصدّت للمقدسيين في الساحة واعتدى أفرادها على المقدسيات في باب العامود.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي انتهج سياسة القنص المباشر باستخدام أعيرة نارية متفجرة أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء والمصابين، أحدثت إصابات بالغة بين صفوف المدنيين العزل، إضافة إلى استخدام مكثف لقنابل غاز مجهولة النوعية.

وأكّد الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، أنّ حصيلة الإصابات التي تعاملت معها الطواقم الطبية في الضفة الغربية من ضمنها القدس المحتلة وقطاع غزة حتى منتصف ليل الجمعة السبت بلغ 888 إصابة و4 شهداء إثنان بالضفة وآخران بقطاع غزة.

وبحسب الهلال الأحمر فإنّ مجموع الإصابات التي تم نقلها للمستشفيات بلغ 264 إصابة، ومجموع ما تمّ التعامل معه ميدانياً بلغ 624 إصابة.

وفي الضفة والقدس المحتلة وقعت 661 إصابة بينما بلغ مجموع الإصابات في قطاع غزة 227 إصابة.

وفي السياق داهمت قوات العدو الصهيوني، فجر السبت مناطق متعددة في الضفة المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين وغالبيتهم من القدس، فيما استهدفت بحرية العدو صيادين فلسطينيين في بحر غزة .

وقالت مصادر محلية لوكالة (فلسطين اليوم): إن قوات العدو اقتحمت بلدة العيزرية في القدس المحتلة، واعتقلت 7 مواطنين، بينهم 4 فتية.

فيما اقتحمت قوات العدو مخيم عايدة شمال بيت لحم، وداهمت منزل الأسير المحرر أحمد مأمون واعتقلته، واعتدت على عائلته بالضرب المبرح.

إلى ذلك فتحت الزوارق الحربية الصهيونية فجر السبت، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه مراكب الصيادين قبالة السواحل الشمالية في قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن الزوارق استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة، حيث تم ملاحقتهم داخل مسافة أقل من المسموح لهم بالصيد فيها.

من جهة اخرى كشف تقرير صحفي أمريكي عن ممارسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضغوطا على رئيس السلطة الفلسطينية للقبول بصفقة بيع وشراء بالمليارات.

وأورد التقرير الذي أعده الباحث الأمريكي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي "جيفري أرونسون" أن خطة ابن سلمان "ب" تقتضي تنازل السلطة الفلسطينية عن الضفة الغربية والقدس المحتلتين لـ" إسرائيل" مقابل 10 مليارات دولار عوضا عنهما، وفق ما نشره موقع "the american conservative" وترجمته "قدس" الإخبارية.

وأكد التقرير الأمريكي أن بن سلمان قال لمحمود عباس إنه "حان الوقت لطرح الخطة (ب)، والتي تتضمن إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، يتم تسميتها بعمليات نقل غير محددة للأراضي في شبه جزيرة سيناء"، وقد سأل عباس، عن مكان الضفة الغربية والقدس الشرقية في هذه الخطة، وأجابه بن سلمان قائلا إنه "يمكننا الاستمرار في التفاوض حول هذا الموضوع".

وقال الأمريكي "جيفري أرونسون" إن "عباس سأل ولي العهد السعودي عن القدس والمستوطنات (في الضفة الغربية) والمنطقة (ب) والمنطقة (ج)"، وأجابه مرة أخرى بن سلمان بأن "هذه الأمور ستكون محلا للتفاوض، ولكن بين دولتين، وسنساعدك"، وأشار إلى أن بن سلمان عرض على عباس 10 مليارات دولار، مقابل القبول بهذه الخطة، مؤكدا أن "عباس لا يستطيع أن يقول لا للسعوديين، وفي الوقت نفسه لا يستطيع أيضا أن يقول نعم".

* موقف أميركي جديد يغضب الرئاسة الفلسطينية

من جانبها رفضت الرئاسة الفلسطينية، السبت، تصريحات مسؤول أميركي قال فيها إن "حائط المبكى" (البراق) يجب أن يبقى بيد" إسرائيل" في كل الأحوال، مؤكدة أن الإدارة الأميركية بقرارها اعتبار القدس عاصمة لـ" إسرائيل"، أصبحت خارج عملية السلام.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "لن نقبل بأي تغيير على حدود القدس الشرقية المحتلة عام 1967".

وأضاف "هذا الموقف الأميركي يؤكد مرة أخرى أن الإدارة الأميركية الحالية أصبحت خارج عملية السلام بشكل كامل".

وقال أبو ردينة إن "استمرار هذه السياسة الأميركية، سواء فيما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ" إسرائيل" أو نقل السفارة الأميركية إليها أو البت في قضايا الحل النهائي من طرف واحد، كلها خروج عن الشرعية الدولية وتكريس للاحتلال".

وشدد أبوردينة، على أن هذه المواقف الأميركية "بالنسبة لنا أمر مرفوض وغير مقبول ومدان ويشكل استفزازاً خطيراً".

ويقع حائط البراق، الذي يسميه اليهود حائط المبكى، في القدس الشرقية المحتلة التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم.

* فتح: إعدام الشاب "عقل" جريمة يجب محاسبة مرتكبيها

هذا وأدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بقوة جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي ارتكبتها بدم بارد، بإعدامها الشاب محمد أمين عقل في العشرينيات من عمره، من سكان بلدة بيت أولا قرب الخليل، على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، معتبرة أنها جريمة يجب محاسبة مرتكبيها.

وأقدم جنود الاحتلال على إعدام الشاب عقل وذلك باستهدافه بعدة رصاصات من مسافة أمتار معدودة ، ومنعوا الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف من الوصول إليه، ما يشكل جريمة مزدوجة تتمثل في الإعدام، ومنع تقديم المساعدة الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المصاب.

وأكدت (فتح) في بيان صحفي صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية مساء الجمعة - أن شعبنا سيستمر في التعبير عن غضبه ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي، رافضا الإعلان الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لـ" إسرائيل".