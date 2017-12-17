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رقم الخبر: 209330 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: عربيات  
الصومال تدعو الولايات المتحدة لتكثيف غاراتها ضد حركة الشباب

الصومال تدعو الولايات المتحدة لتكثيف غاراتها ضد حركة الشباب

دعا وزير الدولة لوزارة الدفاع الصومالية" محمد علي حغا" الولايات المتحدة الأمريكية إلى تكثيف غاراتها الجوية ضد حركة الشباب المناهضة لجهود الحكومة الصومالية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

وأعرب" محمد علي حغا " في مقابلة أجرت معه صحيفة ” وول ستريت جورنال” بأن دعم الولايات المتحدة الأمريكية العسكري يلعب دورا فعالا في سبيل القضاء على عناصر حركة الشباب المتشددة.

وأشار وزير الدولة لوزارة الدفاع الصومالية في هذه المقابلة بأن الغارات الجوية التي تقوم بها الطائرات الأمريكية في جنوب ووسط الصومال تمثل العمود الفقري للعمليات العسكرية ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الدولي.

ويأتي نداء وزير الدولة الصومالي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في حين أعربت الأخيرة على لسان ضباط من وزارة الخارجية بأنه يتم توقيف الدعم العسكري الذي تقدمه وزارة الدفاع الأمريكية للجيش الصومالي.  

 

 

 
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مصدر الخبر: مقديشو/ وكالات
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