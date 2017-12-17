قال رئيس حزب الأمه القومي، الصادق المهدي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يواجه شكاوى من (12) إمرأة بالتحرش بهن، بجانب أنه يمثل أكفأ ضابط لتجنيد التطرف بسبب اعترافه بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني..

ودعا للحيلولة دون أية محاولة لـ" إسرائيل" لخلق علاقات مع الدول الإفريقية، وأضاف: “لا بد من تجريم كل خطوات التطبيع مع" اسرائيل" ما دامت تعيش في ثياب الذئب.. فاذا خرجت منه ننظر في ذلك”.

وحول الموقف من فلسطين في السودان، قال المهدي خلال مهرجان مناصرة القدس والحق الفلسطيني بدار الأمة، الجمعة، أنه بصدد جمع كل الفصائل السودانية في يوم سيقرره قريباً في باحة مسجد الخليفة لاتخاذ خطوات فعلية ومخاطبة أمريكا رسمياً لتحديد استحقاقات الصداقة معها باعتبار المجتمعين يمثلون برلمان السودانيين، وشدد في المهرجان الذي حضره ممثل للسفارة الفلسطينية، على حتمية تجاوز الخلافات البينية لمواجهة العدو المشترك.