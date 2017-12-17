أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان، السبت، أن الملك عبد الله الثاني سيتوجه بعد زيارته إلى الفاتيكان الثلاثاء الى باريس لاجراء مباحثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول القدس.

وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن الملك عبد الله سيلتقي الثلاثاء المقبل في الفاتيكان، البابا فرنسيس "لبحث التطورات المتعلقة بمدينة القدس بعد القرار الأمريكي الاعتراف بها عاصمة لـ" إسرائيل" ونقل السفارة الأمريكية إليها".

وأضاف البيان أن الملك الأردني "سيتوجه من الفاتيكان إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث يجري مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتناول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وخصوصا التطورات الأخيرة بشأن القدس".

وكانت الحكومة الأردنية الوصية على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس، نددت بـ"انتهاك القانون الدولي" باعتراف ترامب بالمدينة المقدسة عاصمة لـ" إسرائيل".

وقد طالب البابا فرنسيس بـ "احترام الوضع الراهن" في القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وكان البابا الأرجنتيني زار الأردن عام 2014 خلال جولة في الشرق الأوسط، شملت القدس.