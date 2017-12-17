أعلن المدير العام لمؤسسة صيانة الطرق والنقل البري في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، عن نشاط 30 شركة للمواصلات والنقل الدولي و115 شركة ممثلة عن شركات النقل البري في هذه المحافظة.

وقال علي خانقائي، السبت، في تصريح لـ(إرنا): ان هذه الشركات تنقل البضائع عن طريق حدود ميلك وميرجاوة في سيستان وبلوجستان.

وفي معرض إشارته الى أهمية ومكانة المجمعات الخدمية والترفيهية التي تقع على الطرق البرية في محافظة سيستان وبلوجستان، قال خانقائي: يعمل حالياً 28 مجمعاً خدمياً وترفيهياً على الطرق في هذه المحافظة، وحتى نهاية العام الجاري سيجري تشغيل خمسة مجمعات أخرى. وأضاف: بما أن لمنظمة التعاون الإقتصادي (إكو) دوراً هاماً في المواصلات والنقل البري بين بلدان المنطقة، فانه خلال الإجتماع مع المستشار الدولي لأمانة منظمة التعاون الإقتصادي (إكو) واتحاد المواصلات والنقل الدولي في سيستان وبلوجستان تم التأكيد على استخدام منطقة بيشين وريمدان للحدود المشتركة مع باكستان، إضافة الى حدود ميرجاوة وميلك.

كما أشار خانقائي الى أهمية ميناء جابهار وطريق جابهار-ميلك لترانزيت البضائع لدى الدول العضوة في منظمة التعاون الاقتصادي، قائلاً: انه سيتم إنشاء البنى التحتية للطرق والسكك الحديد على طول هذا الطريق وحسب البرنامج المحدد، سيكون خط سكك الحديد جاهزاً حتى نهاية الحكومة الثانية عشرة.