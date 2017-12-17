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رقم الخبر: 209325 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 18:29 الاقسام: اقتصاد  
رئيسة البرلمان الأوغندي ترحب بحضور وعمل الشركات الإيرانية
خلال لقائها سفير الجمهورية الإسلامية

رئيسة البرلمان الأوغندي ترحب بحضور وعمل الشركات الإيرانية

إعتبرت ربكا كاداغا رئيسة البرلمان الأوغندي، خلال لقائها مرتضى مرتضوي سفير الجمهورية الإسلامية لدى كامبالا، ان العلاقات البرلمانية بين إيران وأوغندا جيدة ومتنامية وأنها تطالب بحضور ومشاركة أوسع نطاقاً للشركات الإيرانية في بلدها.

وخلال هذا اللقاء، سلّم السفير الإيراني كتاب دعوة موجّه من السيد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إلى رئيسة البرلمان الأوغندي والتي من جانبها رحّبت بهذه الدعوة، وأكدت على العلاقات الطيبة بين البلدين خاصة العلاقات البرلمانية.

واعتبرت كاداغا أن ما تم إنجازه خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لبلدها والذي تمثل في بدء عمل مستوصف مجهز قام به القطاع الخاص الإيراني، وكذلك إقامة ملتقى إقتصادي بين البلدين بمشاركة شركات ايرانية وأوغندية عالية الكفاءة، هي جميعاً دلالات على نشاط وتنامي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وطالبت المسؤولة الأوغندية بمشاركة كبرى الشركات الإيرانية في المشاريع التنموية الأوغندية خاصة في الحقل الزراعي وتنفيذ مشاريع البنى التحتية في حقول النفط والغاز والمناجم والطاقة وإنشاء الطرق.

 
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