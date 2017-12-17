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|رقم الخبر: 209324
|تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017
|الوقت: 18:09
|الاقسام: عربيات
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السلطات السعودية تحتجز رئيس مجلس إدارة البنك العربي
أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات السعودية احتجزت الملياردير الفلسطيني الأردني السعودي ورئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري للاستجواب أثناء زيارة عمل له إلى الرياض.
ونقلت الوكالة عن أفراد من عائلة الملياردير (وهو مواطن سعودي من أصول فلسطينية وأبرز رجل أعمال في الأردن) قولهم إن المصري، احتجز بعد وصوله إلى الرياض الأسبوع الماضي بهدف ترؤس اجتماع شركة تابعة له.
وأكدت المصادر أن الملياردير ألغى مأدبة عشاء كانت مقررة أن تقام في عمّان بعد عودته من السعودية الأسبوع الجاري، بعد أن دعا إليها عددا من أصدقائه ورجال الأعمال.
ولم تصدر السلطات السعودية بعد تعليقا رسميا على هذه الأنباء.
من جانبها، أفادت صحيفة "القدس العربي" أن المصري، أثناء توجهه إلى المطار في طريقه إلى بيروت ثم إلى عمان، تلقى اتصالا هاتفيا من شخص قال إنه يمثل "جهة أمنية" وطالب الملياردير بركن سيارته في الشارع ومرافقة سيارة دورية أمنية.
ولم يسمح للمصري إلا بإجراء اتصالين هاتفيين، أبلغ في أولهما إدارة البنك المركزي أنه لن يستطيع حضور العشاء المقرر الأربعاء، وأبلغ في الثانية شخصا قريبا منه عما جرى له.
وبعد ذلك، فقد الاتصال مع المصري، وسط أنباء غير مؤكدة عن احتجازه في فندق "ريتز كارلتون" وسط الرياض، مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين تم اعتقالهم بتهمة الفساد في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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