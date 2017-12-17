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رقم الخبر: 209323 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 18:29 الاقسام: اقتصاد  
إيران تشارك في المعرض الدولي لصناعات البناء في كراتشي

إيران تشارك في المعرض الدولي لصناعات البناء في كراتشي

أعلن الملحق التجاري الإيراني في مدينة كراتشي الباكستانية ان 14 شركة إيرانية ناشطة في مجال البناء ستشارك في المعرض الدولي لصناعات البناء الذي سيقام في مدينة كراتشي التجارية.

وصرح مراد نعمتي زرجران، السبت، في تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): ان هذا المعرض الدولي سيقام تحت تسمية Build Asia من الثامن عشر حتى العشرين من ديسمبر 2017. وأضاف: ان 14 شركة إيرانية ناشطة في مجال إنتاج السيراميك والكاشي والفولاذ والإسمنت وما شابه ذلك ستشارك في هذا المعرض.

واعتبر زرجران المعرض بأنه الأشمل والأوسع في هذا المجال وهو بمثابة مؤتمر دولي يلم شركات صناعات البناء في مدينة كراتشي الباكستانية، حيث سيتم هناك إستعراض أحدث التطورات التقنية البنائية من أجهزة ومواد وخدمات وتقنيات ذات صلة بعمل هذا المعرض. كما اعتبر المعرض فرصة ملائمة ومناسبة لخلق تعامل وتفاعل بين النشطاء الإقتصاديين ومنتجي فرص العمل الإيرانيين والباكستانيين في إطار الإستثمارات المشتركة وتبادل التقنيات وافتتاح وكالات داخل البلدين.

 
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