افتتحت، السبت، المنطقة الاقتصادية الحرة (مغري) الى الجوار من منطقة (أرس) الاقتصادية الايرانية، وذلك في إطار تطوير التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية أرمينيا.

وحضر مراسم افتتاح المنطقة الاقتصادية الحرة، رئيس وزراء أرمينيا كارن كارابتيان، والسفير الايراني في يرفيان كاظم سجادي، وحاكم منطقة جلفا، وممثلون عن منطقة أرس الحرة، ومحافظ سيونيك، ورجال الأعمال .

وأشار رئيس وزراء أرمينيا، بعد افتتاحه المقر الإداري لمنطقة (مغري) الاقتصادية الحرة، الى الحوافز الاقتصادية والإعفاء الضريبي الذي تقدمه المنطقة للمستثمرين الايرانيين والأجانب. ودعا كارابتيان الشركات الأجنبية بما فيها الشركات الايرانية والروسية والأوروبية للاستثمار في المنطقة وتوظيف طاقاتها للدخول الى أسواق أوراسيا واستثمار فرصة مجاورة هذه المنطقة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

بدوره، أشار محافظ سيونك، واهه هاكوبيان، الى الإمكانيات المتاحة في المنطقة لتطوير التعاون مع ايران، داعياً الشركات الايرانية للاستثمار في منطقة مغري الاقتصادية.

وفي السياق، التقى السفير الايراني في يريفان، كاظم سجادي، رئيس لجنة العوائد الحكومية الأرمينية وارتان هاروتونيان. وبحث الجانبان حول سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وانعقاد المجلس الأعلى للتجار الايرانيين بهدف الرقي بالعلاقات التجارية. وأكد السفير سجادي أهمية إزالة العقبات الجمركية وتوفير التسهيلات المناسبة لدخول الشاحنات الى البلدين، لافتاً الى أهمية ودور هذا المجلس لمتابعة قضايا ومشاكل التجار الايرانيين والأرمينيين.

من جانبه، رحب رئيس لجنة العوائد الحكومية الأرمينية بفكرة انعقاد المجلس الأعلى للتجار الايرانيين، وأعلن دعمه لأنشطة هذا المجلس، مؤكداً على تعاون جمارك أرمينيا والدوائر ذات الصلة مع الجانب الايراني. كما أعلن هاروتونيان استعداد بلاده لعقد اجتماعات مشتركة مع التجار والمؤسسات الايرانية.