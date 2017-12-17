اشاد قائد القوة البرية في الحرس الثوري العميد محمد باكبور بتضحيات ابطال المقاومة في المنطقة، معتبرا تضحياتهم وشجاعتهم عجّلت في القضاء على مجموعات الوهابية وداعش.

وفي برقية تعزية وجهها باكبور بمناسبة استشهاد ثلاثة شهداء اثنين من المدافعين عن مراقد اهل البيت(ع) هما مهدي قره ‌محمدي وعبدالكريم برهيزكار وشهيد في الدفاع عن الامن في غرب البلاد هو سيد مهدي ميرعباسي، قال انه في المرحلة التي تآمر فيها الكيان الصهيوني الغاصب وجزار الاطفال بدعم من اسياده وعملائه في المنطقة وخارجها تأججت نيران غضب الشعوب الاسلامية في جميع ارجاء العالم وتبلورت فتنة جديدة حيث سارع ابطال المقاومة بقيادة ولي امر المسلمين في العالم الامام الخامنئي بالقضاء على زمر الوهابية وداعش باعتماد سبل الشهامة والايثار والتضحيات ودللوا انهم لا يتغافلون للحظة واحدة عن مكائد اعداء الاسلام اللدودين.

واضاف، ان هؤلاء الابطال الذين ترعرعوا في مدرسة الشهادة وسلكوا نهج الدفاع عن مبادئ الثورة الاسلامية والاسلام والقرآن الكريم واهل البيت(ع)، ضمن القوة البرية التابعة للحرس الثوري، صمدوا في مواجهة جبهة الاستكبار والظلم والجهل حيث ارتقوا الى مرتبة الشهادة ونالوا درجة الخلود وباتوا نموذجا للصلابة والشموخ في الدفاع عن ايران الاسلامية وشعبها العظيم المتمسك بنهج ولاية اهل البيت(ع).