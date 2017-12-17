عقدت بورصة السلع الايرانية، في الأسبوع المنتهي 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صفقات بیع نحو 636 ألفاً و998 طناً من السلع بأكثر من 8ر316 مليون دولار، مسجلة نمواً بـ68ر31% و49ر3% من حيث الحجم والقيمة على التوالي.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية لبورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، ان السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية في البورصة سجلت مبيعات 275 ألفاً و890 طناً من السلع بـ5ر122 مليون دولار، عبر بيع 110 آلاف طن من خام الحديد، و162 ألفاً و451 طن صلب، و1270 طن نحاس، و140 طن موليبدن، و9 أطنان مكثف المعادن الثمينة، و2020 طن ألمينيوم، و10 كغم سبائك ذهبیة.

فيما شهدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية بيع 274 ألفاً و414 طناً من السلع بقيمة 5ر171 مليون دولار.

وبيع في القاعة المذكورة 96 ألفاً و560 طن قير، و72 ألفاً و231 طن مواد بوليمرية، و60 ألفاً و60 طن فكيوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و27 ألف طن لوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و15 ألفاً و834 طن مواد بوليمرية، و1510 أطنان كبريت، فضلاً عن 1219 طن زيوت أساسية. كما شهدت القاعة الزراعية صفقات بيع 85 ألفاً و6 أطنان من المنتجات بقيمة تخطت 9ر20 مليون دولار.