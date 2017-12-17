عقد رجال الأعمال والصناعيون الإيرانيون والعراقيون أول إجتماع لهم بعد خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وشارك في الإجتماع، الذي عقد في مقر السفارة الإيرانية في بغداد السبت، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية العراقية ورؤساء الغرف التجارية في المحافظات العراقية واتحاد الصناعات ولجنة الإستثمارات العراقية، بالإضافة إلى جمع من التجار والمستثمرين العراقيين، وكذلك ممثلين عن الشركات الإيرانية الناشطة في العراق.

وقد شدد ممثلو الصناعة والتجارة الإيرانية والعراقية على ضرورة الإستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية ورفع العوائق الموجودة. كما شدد الجانبان على ضرورة تعزيز الإستثمارات المشتركة في شتى المجالات.

من جانبه، أشار عدد من ممثلي الشركات الإيرانية المشاركين في الإجتماع على ضرورة تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول في الجانب العراقي، وكذلك وضع حد للقوانين المقيدة للتبادل التجاري بين البلدين إلى جانب الوفاء بالإلتزامات المالية التي تقع على عاتق الجانب العراقي تجاه الشركات الإيرانية.

وفي كلمة له، أكد سفير إيران لدى بغداد، إيرج مسجدي، على ضرورة الإستفادة من الإمكانيات المتاحة لتطوير التبادل التجاري والإستثماري بين البلدين، مشيراً إلى أنه قد أعلن للجانب العراقي المشاكل المتعلقة بالتأشيرات وضرورة إلغاء التأشيرات بين البلدين لتسهيل حركة المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار السفير مسجدي إلى الفرص المتاحة لتطوير العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً إنشاء منطقة تجارية حرة في خرمشهر وأخرى في آبادان وذلك لإفساح المجال أمام المستثمرين العراقيين.

يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين يبلغ سنوياً 8 مليارات دولار ويتوقع أن يصل إلى 20 مليار دولار مع توفر الإمكانيات المتاحة وانخفاض تكاليف النقل بين البلدين.