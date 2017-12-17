أعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، لدى مشاركته السبت في مراسم إزاحة الستار عن منتجين جديدين لمجمع (ايران خودرو) لصناعة السيارات، أعرب عن ارتياحه لجولته التفقدية وتعرفه على المنتجات الجديدة لهذه الشركة، معرباً عن أمله بأن تتحقق النوايا الطموحة لوزير الصناعة والمناجم والتجارة حول برامجه للتنمية وخاصة في مجال الازدهار الصناعي وتعزيز قطاع إنتاج السيارات.

وأكد لاريجاني على ضرورة إحداث تحول في مجال الصادرات، منوهاً الى أنه على المصدرين أن يتعرفوا على الأسواق المختلفة وظروفها من أجل الحصول على الدعم والإسناد اللازم من الحكومة والعمل على رفع كفاءة وجودة المنتجات ليتسنى لهم المنافسة بصورة مناسبة.

وأشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى الظروف الحالية والتي أدت إلى توقف الاستثمارات في الداخل وذلك بالرغم من وضع القوانين الكفيلة لإزالة العقبات أمام الإنتاج وتيسير سبل الاستثمارات، مؤكداً دعم الحكومة والمجلس لكافة السبل الكفيلة لقطاع الإنتاج والاستثمار وسوق العمل.

من جانبه، قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري: ان صناعة السيارات توفر حالياً 5ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتم التخطيط للإرتقاء بهذه النسبة الى 4 بالمئة حتى العام 2025.

وقال شريعتمداري، في مراسم تدشين إنتاج السيارتين الجديدتين لشركة (إيران خودرو)، وفي معرض إشارته الى أن إنتاج كل سيارة يؤدي الى توفير فرصة أو فرصتي عمل جديدتين وكذلك توفير فرص عمل أخرى في مجال إنتاج قطع الغيار للسيارات والصناعات الكبرى وصناعات التسويق والتوزيع ذات الصلة، قال شريعتمداري: تعمل اليوم ما يقارب 30 شركة كبرى لصناعة السيارات في إيران وشركة (إيران خودرو) لا تزال الرائدة في صناعة السيارات في البلاد. وأضاف: لقد وضعنا على جدول أعمالنا حيازة المركز الأول لصناعة السيارات في المنطقة والخامس في آسيا والحادي عشر في العالم في هذا المجال لغاية العام 2025، وإنتاج ما لا يقل عن ثلاثة ملايين سيارة في ذلك العام، فضلاً عن إنتاج 120 ألف سيارة تجارية وتصدير 30 ألفاً منها.

وتم تدشين إنتاج سيارة (دنا توربو بلاس)، و(بيجو 207i سيدان بصندوق تروس أتوماتيكي) الإنتاجين الجديدين لشركة إيران خودرو صباح السبت بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، ووزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري.