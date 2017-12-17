قال مسستشار وزير الخارجية حسين شيخ الإسلام إن على البرلمانات الإسلامية أن تقرّ إضافة قوّة جديدة الى جيوش الدول الإسلامية تحت مسمّى قوة القدس.

وفي تصريح لوكالة تسنيم للأنباء شدد مستشار وزير الخارجية حسين شيخ الإسلام على ضرورة مواجهة الدول الإسلامية لقرار ترامب عبر إنشاء قوّة القدس، وقال: "من أجل مواجهة القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية الى القدس؛ يجب على برلمانات الإسلامية أن تشكّل قوة عسكرية جديدة ضمن جيوش الدول الإسلامية تحت مسمّى قوة القدس".

وأضاف شيخ الإسلام: "على الدول الإسلامية أن تجهّز وتدرّب هذه القوة بعد إنشاءها. يجب تشكيل هذه القوة بشكل متزامن بين الدول الإسلامية لكي يفهم الطرف المقابل أن عليه ترك الميدان. إذا رضي الصهاينة بحقيقة أن فلسطين مرتبطة بالمسلمين فهذه القوة لن تتدخل، لكنها ستتدخل في حال لم يستوعبوا هذا الأمر. هذا الأمر يحتاج أيضا الى العمل الديبلوماسي".