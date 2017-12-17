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رقم الخبر: 209314 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 17:55 الاقسام: محليات  
رضائي: أمريكا تسعى بمخططات جديدة لمضاعفة الضغوط على ايران

رضائي: أمريكا تسعى بمخططات جديدة لمضاعفة الضغوط على ايران

أشار أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي الى سياسات الادارة الاميركية العدائية ضد ايران، معتبرا ان ترامب يسعى بمخططات جديدة لمضاعفة الضغوط على ايران.
وقال رضائي، في كلمة ألقاها امام حشد من طلبة واساتذة جامعة "الامام الصادق (ع)" في طهران، ان اميركا وحلفاءها سيزيدون من الضغوط على ايران خلال الاعوام الاربعة المقبلة، وان مركز هذا المخطط الجديد يتمثل بالكيان الصهيوني والسعودية واميركا حيث انه بدأ بقضية سعد الحريري ثم الى مسرحية الصاروخ بالامس وسيبقى مستمرا.
واكد انه حينما تم بدعم من الجمهورية الاسلامية الايرانية إلحاق الهزيمة بداعش تبلور نطاق جديد بات مريرا للغاية على الاميركيين لذلك يحاول ترامب زيادة الضغوط على ايران بمخططات جديدة.
ولفت الى ان النقطة الاهم التي يركز عليها الاعداء اليوم هي الاقتصاد واضاف، انه ومنذ 10 اعوام يختار سماحة قائد الثورة الاسلامية عناوين اقتصادية لكل عام دلالة على الاهمية الفائقة لهذه القضية، فالاقتصاد يمكنه اليوم ان يحفظ اقتدارنا او ان يطيح بمنجزاتنا لا سمح الله.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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