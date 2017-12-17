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رقم الخبر: 209313 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 17:53 الاقسام: محليات  
وزير الصحة يعلن استعداد المراكز العلاجية في كوريا الجنوبية لتبادل الخبرات مع ايران

وزير الصحة يعلن استعداد المراكز العلاجية في كوريا الجنوبية لتبادل الخبرات مع ايران

قال وزير الصحة والتعليم الصحي في إيران، إن المراكز العلاجية في كوريا الجنوبية مستعدة لتبادل الخبرات مع ايران ويتوجب على مستشفياتنا الإستفادة من تجارب كوريا الجنوبية الناجحة.
وأضاف حسن قاضي زادة هاشمي في سيئول خلال لقاء أجراه مراسل وكالة إرنا الإيرانية معه، إن كل الف كوري جنوبي يتمتعون بوجود 11.5 في المستشفيات في حين أنّ هذه النسبة في إيران هي 1.5 سريراً مقابل كل الف شخص.
وأضاف قائلاً أنَّ كوريا الجنوبية إستطاعت وبجدارة توفير الطاقم الطبي لهذا القسم العلاجي وخصصت لكل سرير بالمستشفى ثلاثة أخصائيين علاجيين وهم ممرض واحد ومساعد ممرض وخبير علاجي ثالث.
وأشار هاشمي الى نجاح كوريا الجنوبية في دفع رواتب موظفي هذا الحقل من خلال العوائد الضريبية ونجحت بتفعيل ذلك بجدارة.
مشدداً على أننا قادرون على الإستفادة من تجارب كوريا الجنوبية واليابان والصين مادامت الفرصة سانحة على أحسن وجه ويجب أن نوفر أيضاً مجالاً للتطبيق ولا نستعجل في الحكم على نتائج هذه المشاريع خلال فترة قصيرة. معرباً عن أمله أن تؤدي هذه الإستفادة من التجارب العلمية الى جلب رضا ونجاح أكبر للشعب الإيراني.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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