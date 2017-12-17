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رقم الخبر: 209312 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 18:33 الاقسام: دوليات  
حزب زانو يؤيد ترشح منانغاغوا لرئاسة زيمبابوي

حزب زانو يؤيد ترشح منانغاغوا لرئاسة زيمبابوي

أيد أعضاء حزب الجبهة الوطنية الحاكم في زيمبابوي ترشح الرئيس المؤقت إيمرسون منانغاغوا للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

 جاء ذلك خلال المؤتمر الاستثنائي لحزب زانو الجبهة الوطنية الذي عقد الجمعة في العاصمة هراري حيث أيد أعضاء الحزب أن يكون منانغاغوا رئيسا للحزب والمرشح الرئاسي لانتخابات العام المقبل. من جهته، تعهد منانغاغوا أن يكون رئيسا لزيمبابوي موحدة وغير عنصرية، وأن تكون الانتخابات موثوقة وحرة ونزيهة وسلمية. داعيا الحزب إلى العمل بجد من أجل إنعاش الاقتصاد للفوز بالانتخابات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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