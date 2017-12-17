جاء ذلك خلال المؤتمر الاستثنائي لحزب زانو الجبهة الوطنية الذي عقد الجمعة في العاصمة هراري حيث أيد أعضاء الحزب أن يكون منانغاغوا رئيسا للحزب والمرشح الرئاسي لانتخابات العام المقبل. من جهته، تعهد منانغاغوا أن يكون رئيسا لزيمبابوي موحدة وغير عنصرية، وأن تكون الانتخابات موثوقة وحرة ونزيهة وسلمية. داعيا الحزب إلى العمل بجد من أجل إنعاش الاقتصاد للفوز بالانتخابات.