ضرب زلزال قوته 6.5 درجة جزيرة جاوة في إندونيسيا قبيل منتصف ليل يوم الجمعة، وذكرت السلطات أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما لحقت أضرار بمئات المباني. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على عمق 92 كيلومترا وعلى بعد حوالي 52 كيلومترا جنوب غربي تاسيكمالايا.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا إن الزلزال أدى إلى إصدار تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) في جنوب جاوة مما دفع الآلاف لإخلاء بعض المناطق الساحلية لكن لم يتم رصد حدوث تسونامي. وشعر السكان بالهزات في وسط وغرب جاوة.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث في إفادة صحفية يوم السبت إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب سبعة وتضررت مئات المباني ومنها مدارس ومستشفيات ومبان حكومية في غرب ووسط جاوة.

وأضاف أن عشرات المرضى تعين إجلاؤهم من مستشفى في بانيوماس إلى ملاجئ مؤقتة.