  • الأحد ٢٨ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الأحد , ديسمبر 17, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209311 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 18:33 الاقسام: دوليات  
زلزال قوي يهز جزيرة جاوة الإندونيسية ومقتل 3 أشخاص

زلزال قوي يهز جزيرة جاوة الإندونيسية ومقتل 3 أشخاص

ضرب زلزال قوته 6.5 درجة جزيرة جاوة في إندونيسيا قبيل منتصف ليل يوم الجمعة، وذكرت السلطات أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما لحقت أضرار بمئات المباني. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على عمق 92 كيلومترا وعلى بعد حوالي 52 كيلومترا جنوب غربي تاسيكمالايا.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا إن الزلزال أدى إلى إصدار تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) في جنوب جاوة مما دفع الآلاف لإخلاء بعض المناطق الساحلية لكن لم يتم رصد حدوث تسونامي. وشعر السكان بالهزات في وسط وغرب جاوة.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث في إفادة صحفية يوم السبت إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب سبعة وتضررت مئات المباني ومنها مدارس ومستشفيات ومبان حكومية في غرب ووسط جاوة.

وأضاف أن عشرات المرضى تعين إجلاؤهم من مستشفى في بانيوماس إلى ملاجئ مؤقتة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/3575 sec