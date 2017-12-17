عبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها من هيمنة لغة التهديد ومنطق الضغط على الخطاب الغربي في التعامل مع ملف كوريا الشمالية.

ودعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى الحوار، "للخروج من الوضع الذي بات غاية في الخطورة".

وأوضح ريابكوف أن استمرار كوريا الشمالية في تجاربها العسكرية، وكذلك النشاط العسكري للولايات المتحدة وحلفائها يعيق إطلاق حوار ويدفع بالأوضاع إلى طريق مسدود.

وقال إن "موسكو قلقة من النهج الذي يتبعه الغرب، والذي يطغى عليه منطق الضغط، وهو ما لاحظناه في الجلسة الماضية لمجلس الأمن التابع للأم المتحدة حول كوريا الشمالية".

وتعليقا على دعوة واشنطن إلى ممارسة مزيد من الضغط على بيونغ يانغ، قال ريابكوف، إن هذه الإجراءات لن تعطي نتيجة، داعيا إلى التخلي عن لغة التهديد والضغط.

من جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم الجمعة إنه رغم استمرار تقييم تجربة الصاروخ الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية إلا أنه لا يعتقد أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات يشكل تهديدا للولايات المتحدة.

وقال ماتيس لم يثبت أنه قادر على تهديدنا الآن... ونحن لا نزال نجري التحليلات. وأعلنت كوريا الشمالية في الشهر الماضي أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات يمكنه الوصول إلى أي منطقة بالبر الرئيسي الأمريكي.