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رقم الخبر: 209309 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 18:32 الاقسام: دوليات  
واشنطن تختزل أزمة الروهينغا في ميانمار بشخص واحد

واشنطن تختزل أزمة الروهينغا في ميانمار بشخص واحد

أعلنت الخارجية الأمريكية، أنها حددت شخصا قد يكون مسؤولا عن الوحشية بحق مسلمي الروهينغا، وأنها تدرس فرض عقوبات ضده.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة حددت شخصا قد تفرض عليه عقوبات بشأن الحملة الوحشية على المسلمين الروهينغا في ميانمار وإنها تدرس كذلك فرض عقوبات ضد شخصيات أخرى. وقال تيلرسون للصحفيين في الأمم المتحدة": سنواصل دارسة كل الملابسات المحيطة بالأحداث التي وقعت منذ هجمات أغسطس، والتي أدت إلى هجرة أعداد هائلة من الناس خارج ميانمار.

وكان تيلرسون أعلن الشهر الماضي، أن العنف ضد الروهينغا "تطهير عرقي"، وقال إن واشنطن تدرس فرض عقوبات على المسؤولين عن ذلك. وفر أكثر من 600 ألف من الروهينغا من ديارهم إلى جنوب بنغلاديش منذ نهاية أغسطس/آب الماضي. وكان مسؤولون أمريكيون قد صرحوا في وقت سابق أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إجراء محدودا فحسب في هذه المرحلة. وقالوا إنهم يعدون عقوبات موجهة ضد جيش ميانمار ويمكنهم وضع الإجراءات العقابية قيد التنفيذ مع نهاية العام.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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