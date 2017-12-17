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رقم الخبر: 209308 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 18:31 الاقسام: دوليات  
حكومة النمسا تبرم اتفاقا مع حزب يميني متطرف

حكومة النمسا تبرم اتفاقا مع حزب يميني متطرف

توصل المحافظون النمساويون بقيادة سباستيان كورتس إلى اتفاق مع حزب الحرية المناهض للهجرة، مما يمهد الطريق أمام النمسا لتصبح الدولة الوحيدة في غرب أوروبا التي يشارك في حكومتها حزب يميني متطرف.

والاتفاق الذي جاء بعد شهرين من انتخابات برلمانية هيمنت عليها أزمة الهجرة، ينهي أكثر من عشر سنوات قضاها في المعارضة حزب الحرية الذي دخل الحكومة آخر مرة عام 2000 مع حزب الشعب الذي يقوده حاليا كورتس.

وفاز حزب كورتس في انتخابات 15 أكتوبر تشرين الأول بتبني نهج متشدد بشأن الهجرة وهي مسألة غالبا ما تتداخل مع حزب الحرية الذي حل في المركز الثالث في الانتخابات بنسبة 26 في المئة من الأصوات.

وقال كورتس في بيان مشترك للصحفيين مع هاينز كريستيان ستراتش زعيم حزب الحرية بوسعنا أن نبلغكم بأن هناك اتفاقا.

وقال ستراتش وكورتس إن تفاصيل الاتفاق ستعلن يوم السبت بعد اجتماع مع الرئيس ألكسندر فان دير بيلين وبعد مناقشات مع هياكل قيادات حزبيهما.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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