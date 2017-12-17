  • الأحد ٢٨ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الأحد , ديسمبر 17, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209307 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 18:31 الاقسام: دوليات  
استئناف محادثات فنزويلا الشهر المقبل
بعد فشل الاتفاق السياسي

استئناف محادثات فنزويلا الشهر المقبل

تجري حكومة فنزويلا جولة جديدة من المحادثات مع زعماء المعارضة في يناير/ كانون الثاني، بعدما فشل الجانبان في التوصل لاتفاق لتخفيف حدة أزمة سياسية واقتصادية شديدة في البلد المضطرب العضو في منظمة أوبك.

ولم يكن من المتوقع الوصول لشيء يذكر من المحادثات التي تجرى في جمهورية الدومنيكان. ووصف بعض المنتقدين المحادثات بأنها وسيلة لشراء الوقت يتبعها الحزب الاشتراكي الحاكم الذي يكابد لاحتواء أزمة اقتصادية متفاقمة.

وقال خورخي رودريجيز وزير الإعلام الفنزويلي ورئيس وفد الحكومة في المحادثات في بيان مقتضب أذاعه التلفزيون الرسمي سنجتمع مجددا في 11 يناير مع المعارضة الفنزويلية.

ويطالب زعماء المعارضة بأن يقبل الرئيس نيكولاس مادورو بمساعدات إنسانية من الخارج لتخفيف الأزمة التي جعلت الملايين غير قادرين على تناول ما يكفي من الغذاء بسبب معدل التضخم الذي وصل إلى خانة المئات والعجز المزمن في المنتجات. كما يطالبون بالإفراج عن مئات النشطاء المعارضين المسجونين.

ويرغب زعماء الحكومة في أن تساعد المعارضة على رفع العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب اتهامات بأن مادورو يقوض الديمقراطية.

وأجريت جولة أولى من المحادثات قبل أسبوعين في جمهورية الدومنيكان وانتهت أيضا دون اتفاق.

وقال لويس فلوريدو وهو نائب عن المعارضة نريد اتفاقا يمكن تنفيذه. نحتاج إلى اجتماع آخر للتوصل إلى اتفاق دائم لأننا لم نستكمل بحث كل القضايا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1073 sec