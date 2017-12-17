وضع كبار المسؤولين في وزارتي الداخلية الايرانية والتركية وفي ختام اجتماع مجموعات العمل المشتركة وثيقة الاتفاق وخارطة الطريق لتنمية التعاون الثنائي.

وقد وضعت وثيقة التعاون وخارطة الطريق لتنمية التعاون بعد ثلاثة ايام من المباحثات بين خبراء البلدين وذلك في ختام الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المشتركة بين مسؤولي وزارتي الداخلية الايرانية والتركية في انقرة.

وقد وقع الوثيقة وخارطة الطريق، مساعد وزير الداخلية الايراني في الشؤون الامنية والشرطية حسين ذو الفقاري ووكيل وزير الداخلية التركي محترم اينجه.

وقد بحث الجانبان خلال الاجتماع الذي دام ثلاثة ايام سبل تنمية التعاون في مكافحة تهريب المخدرات وتهريب البشر ومنع الجرائم المنظمة وكذلك منع التنقل غير المشروع عبر المناطق الحدودية ومكافحة الارهاب.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان سويلو قد التقى في مكتبه مساعد وزير الداخلية الايراني حسين ذوالفقاري.

وكانت الجولة الاولى من الاجتماع قد عقدت الاسبوع الماضي في طهران.