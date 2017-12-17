أكد نائب قائد الوحدات الخاصة في قوى الامن الداخلي العميد حبيب الله جان نثاري، بان هدف اميركا الاساس من تأسيس داعش هو توفير منطقة آمنة للكيان الصهيوني الغاصب، الا ان كل مخططات الاعداء لقيت الفشل الذريع، رغم الاثمان الباهظة التي انفقوها والدعم من بعض الدول العربية.

وفي حديث له في حشد من كوادر الوحدات الخاصة في قوى الامن الداخلي، قال العميد جان نثاري، اننا نقف بروح ثورية وتعبوية امام قوى الاستكبار في العالم وسنستخدم كل طاقاتنا لمواجهة اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية ولن نسمح للدول الاخرى بالعدوان على بلادنا.

واعتبر تأسيس داعش بانه جاء وفقا لمخطط غربي وبدعم من آل سعود بهدف اثارة التفرقة بين المسلمين ولإشغال المنطقة بحرب تمتد 30 عاما.

واضاف العميد جان نثاري، ان انتصار جبهة المقاومة في مواجهة عالم الكفر يعد احد اهم الاحداث خلال الاعوام الاخيرة ولله الحمد فقد احبطنا مخططهم بحضور المقاتلين المدافعين عن المقدسات والوقوف امام الدواعش.

واضاف هذا القائد في قوى الامن الداخلي، ان هدف اميركا الاساس من تأسيس داعش هو توفير منطقة آمنة للكيان الصهيوني الغاصب الا ان الاعداء ورغم كل المخططات والنفقات الباهظة والدعم من بعض الدول العربية لم يتمكنوا لله الحمد من تنفيذ اهدافهم ولقوا الفشل والانهيار.

واكد العميد جان نثاري بان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي اليوم قوة كبرى في المنطقة. كما اكد استعداد الوحدات الخاصة في قوى الامن الداخلي لتنفيذ المهام الموكلة اليها في اقصر فترة زمنية ممكنة.