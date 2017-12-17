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رقم الخبر: 209302 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: محليات  
وزير الأمن: الازدهار الاقتصادي يرتبط ايضاً بالامن وسلامة المجتمع

وزير الأمن: الازدهار الاقتصادي يرتبط ايضاً بالامن وسلامة المجتمع

أكد وزير الامن سيد محمود علوي على أن حفظ أمن الاستثمارات والارتقاء بالأمن الاداري في البلاد من مهمة وزارة الأمن، مشيراً إلى أهمية تعاون القطاع الخاص مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية في وزارة الأمن لمواجهة الأزمات.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الامن سيد محمود علوي صرح في اجتماع مع مسؤولين في مديرية الأمن في محافظة مازنداران بأن الاستقرار الأمني الذي تتمتع به البلاد هو نتيجة تضافر جميع الجهات المسؤولية والمعنية بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المجتمعات التي تعاني من مشكلات اقتصادية وأمنية لا يمكن أن تتحلى بالايمان، مؤكداً أن الأمن والاستقرار يساهمان في تعميق ثقافة الايمان والعبادة.
وأردف علوي أن الازدهار الاقتصادي يرتبط ايضاً بالامن وسلامة المجتمع، لافتاً إلى ضرورة مواجهة ظاهرة الفساد من جهة وتثبيت الأمن لحماية الاستثمارات من جهة ثانية، مؤكداً أن احدى واجبات وزارة الأمن حماية الاستثمارات والارتقاء بالأمن الاداري.
وشدد وزير الأمن الايراني على أهمية الحفاظ على الأمن ومواجهة كل من يعرض أمن البلاد للخطر.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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