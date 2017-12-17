اعتبر عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علي رضا رحيمي ان مقترح وزير الخارجية محمد جواد ظريف بشأن تاسيس منتدى الحوار الاقليمي يساهم في ارساء السلام وتعزيز التعامل مع بلدان العالم.

وفي تصريح لمراسل ارنا اكد رحيمي على اهمية الحوار بهدف تيسير العلاقات الدولية؛ لافتا الى انه في حال وقوع اي خلل على صعيد العلاقات الدولية فإن التسوية لن تتحقق من خلال الحوار عن بعد وانما يمكن حلّ الكثير من المشاكل عبر الحوار المباشر ومن دون وسيط.

ولفت البرلماني الايراني الى القول، ان ظريف قدم هذا المقترح منذ العام 2015 ، كما جدد طرحه مؤخرا.

واردف قائلا: نحن بانتظار بوادر الترحيب بهذا المقترح من جانب المخاطبين على صعيد العالم لكونه يساهم في ارساء السلام بين الدول.

ونوّه رحيمي الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت ولا تزال مستعدة للحوار مع العالم، مصرحا ان هذا الاقتراح انطلق من (مرحلة) الحوار بين الحضارات لينتهي اليوم الى الحوار في اطار الاتفاق النووي.

وتابع قائلا، ايران ظهرت في طليعة الحوار الاقليمي وفي كثير من المجالات بادرت الى الوساطة؛ وكأول مقترح ايراني في هذا الاطار، اشار العضو في لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، الى ترسيخ الحوار مع الدول الجارة والبلدان الاسلامية والتي تخوض بعضها التوترات مع البعض الآخر.

وفي الختام اكد رحيمي على ترحيب مجلس الشورى الاسلامي بالحوار وعملية السلام البناءة.