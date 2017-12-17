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رقم الخبر: 209300 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 17:33 الاقسام: محليات  
رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني و السفير الايراني ينددان باجراء ترامب الأخير

رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني و السفير الايراني ينددان باجراء ترامب الأخير

التقى رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الاردني يحيي سعود السفير الايراني في الاردن مجتبى فردوسي بور.
وادان الجانبان في اللقاء بشدة اجراء الرئيس الاميركي دونالد ترامب في نقل سفارته الى القدس المحتلة واكدا على ضرورة وحدة العالم الاسلامي في مكافحة المحتلين الصهاينة حتى تحرير الاراضي الفلسطينية خاصة الاماكن المقدسة.
كما اشاد الجانبان بدور البلدين قادة وحكومة وشعبا في التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم ودعيا الى الدفاع عن الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشريف والتحرير الكامل للاراضي المحتلة من الصهاينة.
كما اكد الطرفان على ضرورة وحدة المذاهب الاسلامية في النضال والكفاح ضد العدو الصهيوني المحتل واكدا على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين. 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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