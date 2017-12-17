وادان الجانبان في اللقاء بشدة اجراء الرئيس الاميركي دونالد ترامب في نقل سفارته الى القدس المحتلة واكدا على ضرورة وحدة العالم الاسلامي في مكافحة المحتلين الصهاينة حتى تحرير الاراضي الفلسطينية خاصة الاماكن المقدسة.

كما اشاد الجانبان بدور البلدين قادة وحكومة وشعبا في التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم ودعيا الى الدفاع عن الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشريف والتحرير الكامل للاراضي المحتلة من الصهاينة.

كما اكد الطرفان على ضرورة وحدة المذاهب الاسلامية في النضال والكفاح ضد العدو الصهيوني المحتل واكدا على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.