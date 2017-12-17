وصرح جنجوعة ان الفهم العميق لمواقف الطرف الآخر والمزيد من التعاطي بين البلدين في كافة المجالات، سوف يعزز مسار تطوير العلاقات الثنائية.

وفي اللقاء بحث الطرفان فضلا في العلاقات الثنائية، افاق التعاون بين ايران وباكستان في المجال الاقتصادي خاصة اعلان استعداد ايران للمشاركة في ممر الصين وباكستان الاقتصادي والقضايا المرتبطة بالوضع الأمني للمنطقة.

من جانبه اشار السفير الايراني في باكستان مهدي هنردوست الى التحديات التي تواجه العالم الاسلامي، وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد ان باكستان بامكانها ان تتولى دورا بناء جدا ومتوازنا في معالجة مشاكل العالم الاسلامي.