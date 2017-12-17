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رقم الخبر: 209298 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 17:27 الاقسام: محليات  
مسؤول باكستاني يدعو الى تعزيز التعاون مع ايران لتحقيق السلام المستدام بالمنطقة

مسؤول باكستاني يدعو الى تعزيز التعاون مع ايران لتحقيق السلام المستدام بالمنطقة

خلال لقائه السفير الايراني في اسلام اباد، أكد مستشار الأمن الوطني الباكستاني ناصر خان جنجوعة على ضرورة التعاون بين دول المنطقة في كافة المجالات، داعيا الى توسيع مستوى تعاون الدول خاصة ايران لتحقيق اهداف التنمية والسلام الدائم.
وصرح جنجوعة ان الفهم العميق لمواقف الطرف الآخر والمزيد من التعاطي بين البلدين في كافة المجالات، سوف يعزز مسار تطوير العلاقات الثنائية.
وفي اللقاء بحث الطرفان فضلا في العلاقات الثنائية، افاق التعاون بين ايران وباكستان في المجال الاقتصادي خاصة اعلان استعداد ايران للمشاركة في ممر الصين وباكستان الاقتصادي والقضايا المرتبطة بالوضع الأمني للمنطقة.
من جانبه اشار السفير الايراني في باكستان مهدي هنردوست الى التحديات التي تواجه العالم الاسلامي، وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد ان باكستان بامكانها ان تتولى دورا بناء جدا ومتوازنا في معالجة مشاكل العالم الاسلامي. 
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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