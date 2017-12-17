قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ان اميركا تطلق اتهامات واهية ضد ايران للتغطية على وجودها اللاشرعي في المنطقة وممارساتها التي ترقى الى مستوى جرائم الحرب.

وفي حديث مع الصحفيين اليوم السبت صرح ظريف، بانه مما لاشك فيه ان تصريحات نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، لا ترتكز على أي أدلة وحتى الغربيين لم يقتنعوا بكلامها.

واضاف: هذه التصريحات تهدف غالبا للتغطية على التواجد الامريكي في الجرائم التي ارتكبت بالمنطقة خاصة في اليمن، وايضا للتغطية على الاجراء الخطير جدا لاميركا وترامب بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، وسحق المزاعم في مجال حقوق الانسان للشعب الفلسطيني.

ولفت ظريف الى ان اجراء امريكا بنقل عاصمتها من تل ابيب الى القدس، أدانته جميع دول العالم وحتى في داخل اميركا، كما ادين من قبل بعض حلفاء الصهاينة ووصفوه بالاجراء الخطير جدا.

واشار الى ان مؤسسة الدراسات الامريكية نشرت خبرا قبل يومين أكدت من خلاله ان الاسلحة الامريكية والسعودية كانت بيد داعش، وهذا التنظيم الارهابي استخدم هذه الاسلحة ضد شعوب المنطقة.

وقال: ومن هنا فان اميركا التي زودت السعودية بالقنابل العنقودية التي قتلت الاطفال والشيوخ في اليمن، وتدعم الحصار المفروض من قبل النظام السعودي على اليمن، تطلق مثل هذه المزاعم .

واشار وزير الخارجية الايراني الى الأوضاع المأساوية خاصة تفشي الجوع والامراض والاوبئة نتيجة الحصار المفروض على اليمن، وقال ان 700 الف يمني يعانون من الامراض المزمنة والوباء .

وصرح ظريف ان اميركا تطلق اتهامات واهية ضد ايران استنادا الى قطعة حديد للتغطية على وجودها اللاشرعي في المنطقة وممارساتها التي ترقى الى مستوى جرائم الحرب، موضحا ان فريق الأمم المتحدة أعلن ان الصواريخ التي شاهدها في اليمن تحتوي على قطع من انتاج اميركا.

واضاف ان مزاعم هيلي لا اساس لها من الصحة تماما، الجميع يعلم من يأتي السلاح في المنطقة. بات واضحا ان الطائرات التي تقصف الشعب اليمني، هي طائرات ومقاتلات امريكية وهذه الحقيقة لا يمكن ان تخفى على أحد.

نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أتهمت ايران بتزويد اليمنيين بالصواريخ مستندة بقطع حديد ادعت من الصاروخ الذي اطلق على السعودية.