وأفادت هيئة رصد الزلازل الإيرانية، ان الزلزال الأول الذي كان بقوة 4.1 ريختر وقع في الساعة 01:31:08 بالتوقيت المحلي (22:01:08 بتوقيت غرينتش) عند تلاقي خط الطول 57.32 شرقا مع دائرة العرض 30.76 شمالا وعلى عمق 5 كيلومترات عن سطح الأرض.

ووقع الزلزال الثاني الذي بلغت قوته 4.7 ريختر، في الساعة 05:50:29 بالتوقيت المحلي (02:20:29 بتوقيت غرينتش) وعلى عمق 10 كيلومترات عن سطح الأرض.

وتشير إحصائية مركز التحكم والتنسيق الميداني التابع للهلال الأحمر، أنه وقع حتى الآن 416 تابعا زلزاليا في منطقة هجدك إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة بقوة 6.2 ريختر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2017، 86 منها بقوة 3 ريختر و14 بقوة 4 ريختر وواحد بقوة 5 ريختر وإثنان بقوة 6.2 ريختر.

ومنذ الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري وحتى الآن وقع 984 تابعا زلزاليا في منطقة هجدك.

من جانبه، أعلن رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ في جمعية الهلال الاحمر الايراني مرتضى سليمي بأن الزلزال الذي ضرب ضواحي هجدك في محافظة كرمان جنوب شرق ايران، ادى الى اصابة 139 شخصا.

وقال سليمي في تصريح له حول عمليات الاغاثة لمنكوبي الزلزال الذي ضرب ضواحي هجدك، انه تم تقييم الاوضاع في 37 قرية تابعة لمدينة راور وان عمليات الاغاثة مستمرة للمنكوبين في 26 قرية.

واضاف، ان فرق الاغاثة والانقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر قدمت الاغاثة اللازمة لـ 2200 من المواطنين المنكوبين بالزلزال في كرمان وتم نصب 440 خيمة في هذا السياق.

واشار الى اصابة 139 شخصا جراء الزلزال واضاف، انه تم ارسال 56 فريق عمليات و 38 سيارة اسعاف الى مناطق الزلزال لتقديم خدمات الاغاثة اللازمة للمواطنين.