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|رقم الخبر: 209295
|تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017
|الوقت: 16:25
|الاقسام: محليات
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إصابة 139 شخصا جراء زلزال هجدك في كرمان جنوب شرق ايران
هز زلزالان بقوة 4.1 و4.7 درجة على مقياس ريختر، منطقة هجدك بمحافظة كرمان (جنوب شرق إيران).
من جانبه، أعلن رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ في جمعية الهلال الاحمر الايراني مرتضى سليمي بأن الزلزال الذي ضرب ضواحي هجدك في محافظة كرمان جنوب شرق ايران، ادى الى اصابة 139 شخصا.
وقال سليمي في تصريح له حول عمليات الاغاثة لمنكوبي الزلزال الذي ضرب ضواحي هجدك، انه تم تقييم الاوضاع في 37 قرية تابعة لمدينة راور وان عمليات الاغاثة مستمرة للمنكوبين في 26 قرية.
واضاف، ان فرق الاغاثة والانقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر قدمت الاغاثة اللازمة لـ 2200 من المواطنين المنكوبين بالزلزال في كرمان وتم نصب 440 خيمة في هذا السياق.
واشار الى اصابة 139 شخصا جراء الزلزال واضاف، انه تم ارسال 56 فريق عمليات و 38 سيارة اسعاف الى مناطق الزلزال لتقديم خدمات الاغاثة اللازمة للمواطنين.
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