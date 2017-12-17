حسم الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس لاعب ريال مدريد السابق، مصيره مع فريقه الحالي بورتو البرتغالي، في ظل تلميح وسائل إعلام عديدة حول رغبة قائد الماتادور السابق في الانتقال لنادٍ آخر في فترة الانتقالات الشتوية.

ويرغب كاسياس في الالتزام بعقده مع بورتو حيث يشعر بالراحة، لذا يسعى للاستمرار مع الفريق حتى نهايته، وفقا لما كشفته وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة مايسفوتيبول البرتغالية الجمعة إن اللاعب سعيد في النادي، ولا يفكر في الرحيل قبل يونيو/حزيران المقبل.

وكانت شائعات ترددت مؤخرًا حول أن كاسياس الذي لم يعد أساسيا مع فريقه يفكر في الرحيل عن بورتو خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وفقد كاسياس مركزه كحارس الفريق الأساسي في أكتوبر/تشرين أول، لصالح البرتغالي جوزيه سا ولم يلعب سوى مباراتين فقط منذ هذا التوقيت.