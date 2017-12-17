أفادت صحيفة "البايس" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، هدد باستبعاد المنتخب الإسباني، من بطولة كأس العالم 2018، المقررة في روسيا.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أرسل للاتحاد الإسباني للعبة خطابا، يحذره فيه من تدخل الحكومة، من قريب أو بعيد، في عملية الانتخابات الخاصة باختيار رئيس جديد للاتحاد.

و جاء تحذير الفيفا، بعد أن طلب المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا إجراء انتخابات جديدة، بعد الكشف مؤخرا عن قضية الفساد التي تورط فيها رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، أنخيل ماريا فيلار (انتخب رئيسا للاتحاد الإسباني في مايو/أيار الماضي للمرة الثامنة)، وتسببت في إيقافه عن ممارسة مهامه لمدة عام.

ويرى الفيفا أن إصرار المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا على إجراء انتخابات جديدة، تدخل حكومي في شؤون الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وإذا حصل التدخل الحكومي في عمل الاتحاد الإسباني، فإن الـ"فيفا" سيجمد نشاطات المنتخب الإسباني في مختلف المسابقات، وهو ما يعني غياب إسبانيا عن المونديال الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة مونديال روسيا 2018، التي جرى سحبها في العاصمة موسكو، مطلع الشهر الحالي، أوقعت المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية، إلى جانب المغرب، وإيران، والبرتغال.