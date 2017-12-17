نجح نيويورك رينجرز في الفوز 4-2 على ضيفه لوس أنجلوس كينجز، في دوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية.

وأنقذ هنريك لوندكفيست حارس مرمى رينجرز، 33 محاولة على شباكه، ليحقق فريقه الفوز، وهذه هي الهزيمة الثانية على التوالي لكينجز، بعد 8 انتصارات متتالية.

وأحرز ماريان جابوريك وتوري ميتشل هدفي كينجز، بينما أنقذ حارس مرماه جوناثان كويك 24 محاولة على شباكه.

وفي مباريات أخرى فاز نيوجيرزي ديفلز على ضيفه دالاس ستارز 5-2، وفي ملعبه انتصر ديترويت رد وينجز على تورونتو مابل ليفز 3-1.