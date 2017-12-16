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|رقم الخبر: 209253
|تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017
|الوقت: 10:18
|الاقسام: رياضة
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بوروسيا مونشنجلادباخ يتجاوز عقبة هامبورج
فاز بوروسيا مونشنجلادباخ على هامبورج بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الـ 17 من عمر الدوري الألماني.
تقدم مونشنجلادباخ بهدف سجله ثورجان هازارد في الدقيقة التاسعة، وتعادل هامبورج بهدف سجله أندريه هان في الدقيقة 53.
وتمكن مونشنجلادباخ من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق رافاييل في الدقيقتين 74 و79.
ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف لايبزيج، فيما توقف رصيد هامبورج عند 15 نقطة في المركز الـ 16.
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