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رقم الخبر: 209252 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 10:20 الاقسام: رياضة  
موناكو يسحق سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

موناكو يسحق سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

لقن فريق موناكو مضيفه سانت إيتيان درسا في فنون كرة القدم، وتغلب عليه 4 ـ 0، خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في المرحلة الثامنة عشر، من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أهداف موناكو جبريل سيدبي، في الدقيقة الثالثة، وتوماس ليمار في الدقيقة 32، وفابينيو في الدقيقة 54 وبالدي دياو كيتا في الدقيقة 60.

واضطر فريق سانت إيتيان لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ستيفان روفير في الدقيقة 53.

ورفع موناكو رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن ليون ومارسيليا في المركزين الثالث والرابع، حيث يلتقيان وجها لوجه اليوم الأحد، وتوقف رصيد سانت إيتيان عند 20 نقطة، في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف خلف بوردو.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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