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رقم الخبر: 209251 تاريخ النشر: كانون الأول 16, 2017 الوقت: 10:18 الاقسام: رياضة  
إشبيلية يحبط جماهيره أمام ليفانتي

إشبيلية يحبط جماهيره أمام ليفانتي

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت إشبيلية بضيفه ليفانتي الجمعة في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

فشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما ليحصل كل منهما على نقطة، كما أحبط إشبيلية جماهيره بملعب رامون سانشيز بيزخوان، وفشل في مصالحتهم بعد الخسارة الثقيلة أمام ريال مدريد بخماسية دون رد في الجولة الماضية.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، كما رفع ليفانتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف خلف أتلتيك بلباو.

يذكر أن هذا التعادل هو الثاني لإشبيلية هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والخسارة في خمس، فيما يعد هذا التعادل هو الثامن لليفانتي مقابل الفوز في ثلاث مباريات، والخسارة في خمس.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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