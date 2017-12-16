احرز فريق "بيمه رازي اصفهان" لقب بطولة كأس اندية العالم للمصارعة الرومانية في نسختها الرابعة التي اقيمت في مدينة اصفهان وسط ايران.

التي جرت في اصفهان

وتغلب فريق "بيمه رازي اصفهان" في المباراة النهائية على فريق "سينا صنعت ايذه" الايراني الاخر المشارك بالبطولة بنتيجة 8-2، وبذلك تكون البطولة والوصافة لايران.

وكان فريق"بيمه رازي اصفهان" قد تأهل الى المباراة النهائية بعد فوزه على "بيوك شهير" التركي بنتيجة 8-2 في الدور نصف النهائي، فيما بلغ "سينا صنعت ايذه" النهائي بفوزه على "غورغين كلوب" الجورجي بنتيجة 7-3.

واحتل "بيوك شهير" التركي المركز الثالث بعد فوزه على "غورغين كلوب" الجورجي بنتيجة 6-4.

واحتلت فرق موسكو (روسيا)، شهداء مدافع حرم قم (ايران)، دينامو (ارمينيا)، سامسون (اوكرانيا)، المبيك هابس الروماني، اي سي بودابست (المجر)، المراكز من الخامس حتى العاشر على التوالي.

وكانت منافسات بطولة كأس اندية العالم للمصارعة الرومانية قد انطلقت الخميس بمشاركة 10 فرق اجنبية و3 فرق ايرانية، وقسمت الفرق المشاركة على 4 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الاولى: سينا صنعت ايذه الايراني – المبيك هابس الروماني – دينامو الارميني - بايوك اليوناني

المجموعة الثانية: غورغين كلوب الجورجي- شهداء مدافع حرم قم الايراني- طاجيك اير الطاجيكي

المجموعة الثالثة: بيوك شهير التركي – سامسون الاوكرايني- اس سي بودابست المجري

المجموعة الرابعة: بيمه رازي اصفهان – فيزيكال اكادمي القرغيزي – موسكو الروسي