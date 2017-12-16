بغداد/نافع الكعبي - حذرت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، من التراخي في التعامل مع الخلايا "الارهابية" النائمة، مؤكدة ان المعركة مع الارهاب لم تنته بعد، مشيرة الى أنه لولا الاستجابة لفتوى الجهاد الكفائي لما تحقق "النصر المبين"، كما دعت المرجعية العليا الى تحسين الظروف المعيشية للنازحين وضمان عودتهم الى مناطقهم المحررة، فيما حذر المالكي من مؤامرات تحاك للعراق كما احيكت للقدس، بينما طالب ائتلاف دولة القانون، الجمعة، الحكومة بتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد امريكا والكيان الصهيوني والسعودية لـ"تعويض كل طفل تضرر من الحرب"، داعيا المجتمع الدولي الى تجريم الانظمة التي تمارس ممارسات "عدوة" للطفل، في وقت استضافت العاصمة التركية أنقرة، الخميس، "اجتماعًا أمنيًا" ضم رئيس اركان الجيش العراقي ونظيره التركي وقائد القوات الأمريكية في أوروبا، وقائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي جوزيف فوتيل. في حين كشف تقرير جديد صادر من مؤسسة بحوث التسليح، أن ثلث الأسلحة التي استخدمها تنظيم داعش في ساحة المعركة، هي من صناعة دول الاتحاد الأوروبي.

وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء المقدسة وتابعته وسائل إعلام: إن النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الارهاب والارهابيين بل المعركة ستستمر وتتواصل مادام هناك اناس ضللوا بالفكر المتطرف ولا يتورعوا عن الفتك بالمدنيين الابرياء وتدمير البلاد للوصول الى اهدافهم".

وحذر الكربلائي خلال خطبته، الجمعة، "من التراخي في التعامل مع هذا الخطر المستمر والعناصر الارهابية المنتشرة والخلايا النائمة"، لافتا الى أن "مكافحة الارهاب يجب ان تتم من خلال التصدي لمنابع الارهاب الفكري والاعلامي، حيث يتطلب ذلك خططا مدروسة".

وأشار الكربلائي الى، أن "العمل الاستخباري يشكل الاساس في مكافحة الارهاب، كما انه يجب الكشف عن زيف وبطلان الفكر الارهابي وانجرافه عن جادة الدين الحنيف، متزامنا مع نضوج خطاب الاعتدال".

كما أكدت المرجعية الدينية العليا، أن العراقيين انتصروا على "اعتى قوة ارهابية" استهدفت البلاد، مشيرة الى أنه لولا الاستجابة لفتوى الجهاد الكفائي لما تحقق "النصر المبين".

* المالكي: هناك مؤامرات تحاك للعراق كما حصل للقدس

من جانبه، أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الجمعة، أن العراق يتجه بعد الانتصار على "الارهابيين" الى "البناء والاعمار"، فيما رأى أن هناك مؤامرات تحاك للعراق كما احيكت للقدس. وقال المالكي في كلمة له في المؤتمر الطبي الرابع لاطباء الاسنان المنعقد بالنجف وحضرته وسائل إعلام "انا سعيد جدا في هذا المؤتمر خاصة في اجواء الانتصار على الارهابيين، فأحيي كل من ساهم في تحقيق ذلك النصر"، مؤكدا أن "العراق اليوم يتوجه بعد هذا النصر الى البناء والاعمار".

* مطالبات بتقديم شكوى ضد امريكا واسرائيل والسعودية

في غضون ذلك، طالب ائتلاف دولة القانون، الجمعة، الحكومة بتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد امريكا والكيان الصهيوني والسعودية لـ"تعويض كل طفل تضرر من الحرب"، داعيا المجتمع الدولي الى تجريم الانظمة التي تمارس ممارسات "عدوة" للطفل

قالت العوادي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، "نتقدم باحر التهاني والتبريكات لكل الأطفال في العراق والعالمين الاسلامي والعربي فضلا عن كل العالم بمناسبة يوم الطفل العالمي"، مشيرة الى انها "تهنئة يملؤها الحزن على ما يجري للاطفال الصغار الاعزاء من ظلم واذى".

واضافت العوادي، "وإذ يستذكر العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الانسانية هذه المناسبة، لابد لهم ان يتحملوا مسؤوليتهم تجاه كل الجرائم التي يتعرض لها الاطفال في اليمن وفلسطين والبحرين وسوريا وكذلك في العراق على ايدي اعداء الانسانية وسارقي بسمة الطفولة وقاتلي امل الابرياء.

وتابعت العوادي، ان "العالم المتحضر يثور لمجرد تعرض حيوان للتعذيب وتقوم منظمات حقوق الحيوان ولا تقعد وتنشغل المؤسسات الاعلامية بهذا الحيوان، وهذا عمل انساني جيد، ولكن اين منظمات حقوق الانسان؟ اين المنظمات الانسانية والدولية مما ترتكبه القوى الظالمة التي تقودها امريكا والصهيونية باطفال المنطقة في اليمن وفلسطين والبحرين وباموال عربية في اكبر مشروع تخريبي اجرامي يشهده التاريخ الحديث".

ودعت العوادي المجتمع الدولي الى "تجريم كلا من امريكا والكيان الصهيوني والسعودية وقطر والبحرين، والإعلان بان هذه الأنظمة هي اكبر عدو للطفل في كل أنحاء العالم"، مشيرة الى انه "من المعيب على المجتمع الدولي ان يحتفل بهذا الْيَوْمَ بوجود هذه الأنظمة الظالمة المجرمة".

ودعت العوادي الحكومة العراقية "الى تقديم لائحة الى الامم المتحدة بكل الجرائم التي أرتكبها داعش وأمريكا والكيان الصهيوني والسعودية وكل من يثبت تورطهم في دعم داعش من الجرائم بحق الطفل العراقي، والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي لكل طفل او عائلة عراقية تضررت من ممارسات هذه الأنظمة المجرمة".

* ثلث اسلحة داعش مصنعة في دول الاتحاد الاوروبي

نشرت صحيفة الديلي تليغراف اللندنية، الجمعة، موضوعا لمراسلة الصحيفة في بيروت جوزي اينزور بعنوان “ثلث أسلحة تنظيم داعش صنع في الاتحاد الأوروبي”.

وتقول الصحيفة: إن أحدث التحقيقات التي تجرى حاليا في معرفة كيفية حصول تنظيم داعش على الأسلحة التي استخدمها في المعارك التي خاضها في العراق وسوريا أوضحت أن نحو ثلث هذه الأسلحة والذخائر صنعت في دول الاتحاد الاوروبي.

وأوضحت أن عناصر التنظيم اعتمدوا بشكل كبير على بنادق آلية وقاذفات ذخيرة وذخائر صنعت في دول مثل رومانيا والمجر وبلغاريا وذلك حسب التقرير الذي صدر مؤخرا عن مركز بحوث “تسليح الصراعات”.

واشارت إلى أن المركز يعمل على البحث عن مصادر التسليح في الساحات الدولية للصراعات وقد كشف في تقريره أيضا أن أكثر سلاح اعتمد عليه التنظيم كان السلاح الصيني.

* مقتل 10 دواعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

ميدانياً، اعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، الجمعة، عن مقتل 10 من تنظيم "داعش" بقصف جوي على الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "طيران الجيش دمر اثنين من مضافات تنظيم داعش في منطقة الميتة الواقعة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين من جهة حاوي العظيم (85كم شمال بعقوبة)".

واضاف العزاوي، ان "تدمير المضافتين اسفر عن مقتل 10 من مسلحي تنظيم داعش"، لافتا الى ان "العملية جرت بعد توفر معلومات من قبل استخبارات الحشد الشعبي والتي حددت بدقة مواقع المضافتين قبل تدميرهما".واشار العزاوي الى ان "العملية تمثل ضربة اخرى للمجاميع الارهابية".وكانت الاجهزة الامنية في ديالى دمرت العديد من مضافات "داعش" خلال الاشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة خاصة قرب الحدود مع صلاح الدين.

وفي الأثناء، أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، بأن قذيفة هاون سقطت على مقر تابع لمكافحة الارهاب دون وقوع خسائر.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن مجهولين اطلقوا، قذيفة هاون على احد مقرات جهاز مكافحة الارهاب في حي شوراو شمال كركوك، ولكنها لم تسفر عن اية خسائر".

* العثور على مقبرة جماعية شمال غرب نينوى

افاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بأن قوة امنية عثرت على مقبرة جماعية شمال غرب المحافظة.وقال المصدر في حديث صحافي: إن قوة أمنية عثرت، على مقبرة جماعية قرب قضاء سنجار شمال غرب نينوى تضم اكثر من ٤٠٠ جثة ورفات".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هذه المقبرة الجماعية تعود الى مواطنين ايزيديين ابرياء قام داعش بإعدامهم بطريقة وحشية.

* احكام الاعدام بحق 38 مدانا بالارهاب

اعلنت السلطات العراقية، عن تنفيذ حكم الاعدام بحق 38 مدانا بالارهاب.واكدت وزارة العدل العراقية في بيان الخميس تنفيذ حكم الاعدام بحق 38 مدانا بقضايا “الارهاب”.

وقالت الوزارة انه “تم تنفيذ حكم الاعدام بحق 38 مدانا بقضايا الارهاب.. موضحة ان ذلك جاء بعد اكتساب احكامهم الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية .

واعلنت وزارة العدل، في 24 ايلول 2017، تنفيذ حكم الإعدام بحق 42 مداناً بـ”الإرهاب”، بعد صدور المراسيم الجمهورية الخاصة بهم.

* مقتل 6 جنود اتراك حاولوا تجاوز الحدود العراقية

افادت وسائل اعلام مقربة من العمال الكردستاني، الجمعة، بمقتل ستة جنود اتراك حاولوا تجاوز الحدود العراقية، فيما اكد مسؤول محلي أن قوات تركية توغلت نحو 5 كم داخل الاراضي العراقية.

وقال مراسل السومرية نيوز، في محافظة دهوك، إن وسائل اعلام محلية مقربة من حزب العمال الكردستاني ذكرت أن مسلحي الحزب تمكنوا من قتل ستة جنود اتراك حاولوا اجتياز الحدود العراقية.من جهته، كشف مدير ناحية "سيد كان" في محافظة دهوك، احسان جلبي، أن "قوات تركية توغلت داخل الاراضي العراقية بعمق نحو 5 كم في الناحية".وتقع ناحية سيد كان التابعة الى محافظة دهوك، على المثلث الحدودي بين تركيا وايران والعراق.

* تفجير سيارة تابعة للمخابرات التركية شمال دهوك

وعلى صعيد متصل، أفاد شهود عيان، الجمعة، بأن إنفجارا استهدف سيارة تابعة للمخابرات التركية في ناحية حدودية شمال محافظة دهوك.

وقال شهود عيان لمراسل السومرية نيوز، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في ناحية كاني ماسي الحدودية شمال محافظة دهوك انفجرت، صباح أمس، مستهدفة سيارة تابعة للمخابرات التركية"، واشاروا الى ان الانفجار اسفر عن اصابة شخص واحد على الاقل، مرجحين ان يكون ضمن عناصر المخابرات التركية الذين ينتشرون في تلك المنطقة.

* انفجار عبوة ناسفة في اطراف بلدة حدودية مع ايران

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس، بأن عبوة ناسفة انفجرت في اطراف بلدة حدودية مع ايران شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة موضوعه على جانب طريق زراعي في اطراف منطقة قره لوس في ناحية مندلي، (90كم شرق بعقوبة)، انفجرت، صباح الخميس، على سيارة لمزارعين ما اسفر عن اضرار مادية دون اي اصابات".

* بريطانيا تُعوض عراقيين اعتدى عليهم جيشها

حكم القضاء البريطاني، بأحقية تحصل 4 عراقيين على تعويضات من وزارة الدفاع البريطانية، بعد ثبوت إساءة معاملتهم من قبل القوات الإنجليزية أثناء غزو العراق عام 2003.

وقالت صحيفة “شوب شو ستار” البريطانية في تقرير لها أمس، إن قاض بلندن حكم بمنح تعويضات لـ4 مواطنيين عراقيين بناء على حكم صادر لصالحهم من المحكمة العليا ضد وزارة الدفاع البريطانية بسبب إساءة معاملتهم واحتجازهم بشكل غير قانوني أثناء حرب العراق.

وبحسب محامي العراقيين الأربعة، فإن الحكم بالتعويض لصالحهم يعد بمثابة سند قانوني وأساس لتسوية أكثر من 600 مطالبة عراقية لاشخاص طالبوا بالتعويض عن أضرار لحقت بهم أثناء حرب العراق، نتيجة احتجازهم بشكل غير قانوني ومعاملتهم بطريقة سيئة أثناء احتجازهم لدى قوات الجيش البريطاني.

* عودة 300 جندي استرالي من العراق

كشف موقع استرالي، عن عودة 300 جندي استرالي من العراق بالتزامن مع اعياد الميلاد، مبينا ان هذه القوات قد ساهمت في تطوير القوات العراقية لاستعادة الأمن في جميع أنحاء البلاد.

وذكر موقع بولتين الاسترالي في تقرير له ترجمته السومرية نيوز، ان "اكثر من 300 من افراد قوة الدفاع الاسترالية يعودون الى استراليا بالتزامن مع اعياد الميلاد"، واشاد قائد فرقة العمل المنتهية ولايته الكولونيل ستيفن داركي بـ"الجهود التي بذلها فريق المهام 5 وقوات التحالف وقوات الأمن العراقية لإنجازاتهم".

* العبادي: على سلطات كردستان “الالتزام”.. وليس “الاحترام”

كشف النائب علي العلاق المقرب من رئيس الحكومة حيدر العبادي، ان الاخير طلب من حكومة اقليم كردستان موقف جديد يخص قرار المحكمة الاتحادية للمضي بحوارات لحل المشاكل.

وردت حكومة إقليم كردستان، في 14 تشرين الثاني 2017، على قرار المحكمة الاتحادية العليا، بشأن عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي مكون بالعراق، بأنها تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور.وبحسب صحيفة المدى البغدادية، فان العبادي طالب حكومة الإقليم باستبدال وتغيير كلمة “نحترم” التي وردت في بيانها الى كلمة “نلتزم”.

وقال العلاق، فان “كلمة نحترم تحمل مضمونين من الناحية السياسية، الأول تقبل قرار المحكمة الاتحادية، والثاني يعطي انطباعا بأنّ للإقليم رأياً ثانياً”.ويرى النائب المقرب من العبادي أنّ “عدم إعلان حكومة الإقليم إلغاء الاستفتاء يشير الى وجود تحضير للانفصال”، مؤكداً أن “الحكومة ماضية في ممارسة حقها الدستوري بالسيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات التي أصبحت معطلة”.ولفت العلاق إلى أن “التحرك للسيطرة على منفذ فيشخابور من قبل الحكومة الاتحادية متوقف حاليا منعاً لإراقة الدماء من الطرفين، والحكومة فسحت المجال للحوار والتفاهم لحل المشاكل بشكل ودي”. وشدّد “على عدم دخول الحكومة في أي حوار مع أربيل ما لم تقم حكومة إقليم كردستان بإلغاء الاستفتاء”.

* إعتقال صيادين بينهم كويتيون في بادية السماوة

أعلنت السلطات العراقية، الخميس، عن اعتقال 13 صيادا بينهم 8 كويتيين في بادية السماوة، مشيرة إلى أنه تم ضبط 11 صقرا بحوزتهم. وأفادت "السومرية نيوز" أن قائد عمليات الرافدين اللواء علي المكصوصي قال: إن قوة أمنية اعتقلت، 8 صيادين كويتيين و5 عراقيين كانوا ضمن 6 عجلات (سيارات) في منطقة بادية السماوة"، مبينا أن "هؤلاء مارسوا عملية الصيد بدون أخذ موافقة مسبقة".

من جانبه كشف مصدر أمني، أن "اعتقال هؤلاء جاء بسبب ممارسة الصيد الجائر لكون الصيد ممنوع في بادية السماوة".وأعلن قائد عمليات الرافدين اللواء الركن علي دبعون، في 30 تشرين الأول 2017، اعتقال 8 صيادين في بادية السماوة بسبب مخالفتهم قرار منع صيد الطيور المهاجرة، بحسب "السومرية نيوز".