أعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن اعتقاده بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جادة بشأن إحلال السلام بين الإسرائيليين والعرب.

فيما يؤكد على إن إدارة ترامب جادة بإحلال السلام بين" إسرائيل" والعرب

وقال الجبير في تصريح لقناة "فرانس 24" إن الأمريكيين "يعملون على أفكار ويتشاورون مع كل الأطراف وبينها السعودية ويدمجون وجهات النظر التي يعرضها عليهم الجميع"، مشيرا إلى أنهم قالوا إنهم يحتاجون لمزيد من الوقت لوضع خطة للتسوية في الشرق الأوسط وعرضها.

وأضاف: "لم يتضح بعد هل ستكون مقترحات الإدارة (الأمريكية) مقبولة للطرفين لأنني لا أعتقد أن الخطة التي تعمل عليها الولايات المتحدة اكتملت بعد".

وأثار قرار ترامب حول الاعتراف بالقدس عاصمة لــ "إسرائيل" ونقل السفارة الأمريكية إليها، مخاوف على الساحة الدولية بشأن مستقبل عملية التسویة في الشرق الأوسط، فيما تقول واشنطن إن قرارها لا يتعلق بحدود القدس أو الوضع النهائي، الذي يجب تحديده من خلال المفاوضات.

هذا وكشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عن أن بلاده تمتلك " خارطة طريق" لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع "إسرائيل"، مشيرا إلى أن ذلك سيتحقق " بعد اتفاق سلام مع الفلسطينيين".

وتأتي تصريحات الجبير هذه بعد يوم واحد فقط، من دعوة نُسبت إلى وزير الاستخبارات الإسرئيلي، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة "إسرائيل".

وقال الجبير في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن الأميركيين " يعملون على أفكار ويتشاورون مع كل الأطراف وبينها السعودية، ويدمجون وجهات النظر التي يعرضها عليهم الجميع"، مضيفا أنهم " قالوا إنهم يحتاجون لمزيد من الوقت، لوضع خطة للتسوية في الشرق الأوسط وعرضها".