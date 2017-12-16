* مصرع عدد من مرتزقة العدوان في كمين محكم بالجوف

رفض رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد على الحوثي المزاعم الأمريكية حول استيراد اليمن لصواريخ إيرانية، مؤكدا أن أمريكا فشلت في معركة اليمن.

وقال رئيس اللجنة الثورية في تغريدة له، مساء الخميس، "لو‏‏ كنا نستورد صواريخ إيرانية، كما يزعم الأمريكان لاستوردنا صواريخ الدفاع الجوي".

وأشار الحوثي إلى تزويد الولايات المتحدة لدول تحالف العدوان وعلى رأسها السعودية بالأسلحة المحرمة وغيرها لقتل الشعب اليمني قائلا:" من المضحك أيضا أن من يزود العدوان على اليمن بالأسلحة المحرمة وغيرها ومن يقتل أبناء الشعب اليمني أمريكا".

وأكد رئيس اللجنة الثورية أن أمريكا فشلت في حربها على اليمن قائلا "لقد فشلت أمريكا سياسيا وعسكريا بمعركة اليمن".

ولفت إلى أن المعارك أظهرت عدم فاعلية أسلحتهم "أمريكا" سواء الباتريوت أو غيرها".

وكان السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين قد رد الخميس على مزاعم تزويد إيران لأنصار الله في اليمن بالصواريخ في ظل الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على اليمن برا وبحرا وجوا.

وقال في حديث لوكالة تاس الروسية: "لا ينبغي التقليل من قدرات اليمنيين ومهاراتهم، وهناك العديد من الخبراء في مختلف المجالات، وفي مجال صناعة الصواريخ، كما يبدو، ولن يدهشني إذا تبين أن هذه الصواريخ محلية الصنع".

وأشار السفير الروسي إلى عدم نشر صور لحطام الصاروخ الذي أطلق في أوائل نوفمبر على مطار الملك خالد الدولي قرب الرياض، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا الصاروخ كان مزودا في الواقع برأس قوي، وتمكن من قطع مسافة نحو ألف كيلومتر مع درجة الدقة العالية.

من جهتها أكدت الأمم المتحدة غياب أدلة قاطعة تحدد مصدر صنع الصاروخ.

ميدانياً أفاد مصدر محلي باستهداف طائرات التحالف السعودي منطقة الحصبة شمال العاصمة صنعاء، وشنّها 6 غارات على مديرية صِرواح غربي مأرب شمال شرق البلاد.

كذلك أفاد المصدر باستشهاد 12 مدنياً بغارات للتحالف السعودي استهدفت الجسر الرابط بين البَرْح ومَقْبَنَة جنوب غرب تعز، في وقت استعاد الجيش اليمني واللجان الشعبية السيطرة على قريتي الكَدَرة والنُوبة في المخا.

كما أشارت مصادر ميدانية إلى أن الجيش واللجان يضيقون الخناق على قوات الرئيس المستقيل هادي والتحالف السعودي في مديريتي المخا بتعز والخوخة في الحديدة.

كما قتل وجرح عدد من قوات هادي بتدمير ناقلة جند لهم في يَخْتُل شمال المَخَا، بينما تجددت المواجهات بين قوات هادي وبين الجيش واللجان في منطقة القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات وتلة سوفتيل.

أما في صعدة فقد استشهد أيضاً 11شخصاً بغارات التحالف على غمر ورازح في صعدة.

هذا ونفذ الجيش واللجان الشعبة عمليات عسكرية، الجمعة، استهدفت مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مأرب ونهم وتعز.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع الغزاة في تباب القاضي بمنطقة صرواح محافظة مأرب، كما نفذوا عملية نوعية في تبة المطار بالمديرية ذاتها.

واستهدفت وحدات الجيش واللجان الشعبية مواقع للمرتزقة في السفينة والعقران بمديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء حيث قتل وجرح عدد من المرتزقة.

وفي محافظة تعز أفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لقوات العدوان على منطقة الحوش بمديرية الضباب.

ولم تتوقف عمليات الجيش واللجان عند الحدود مع السعودية وما وراء الحدود، حيث قاموا بقصف تجمعات للجنود السودانيين في موقع العَارضة وتحصينات للجيش السعودي في قرية الحجل في جيزان. وكذلك في نجران السعودية حيث تمّ استهداف تجمعات الجنود السعوديين في رقابتي السُديس ونهوقة وموقعي المَخروق ورجلا، فضلاً عن تجمعات أخرى لهم في الربُوعة وقلل الشيباني في عسير.

في السياق لقي عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم مصرعهم وجرح آخرون، الجمعة، في قصف صاروخي ومدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان وشمال صحراء ميدي الحدودية.

وأطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية عددا من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم الخميس في محافظة الجوف بكمين للجيش واللجان الشعبية حسب ما ذكر مصدر عسكري.

وأفاد المصدر عن مصرع أعداد من المنافقين في كمين محكم إثر دخولهم في حقل ألغام في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف في الجوف.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية الخميس عملية إغارة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة الجوف، فيما قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعاتهم بذات المحافظة.