جرت عصر الجمعة مباراة بين فريقي بادران طهران وبرسبوليس لدور الـ16 في بطولة الكأس بملعب آزادي، حيث فاز فريق برسبوليس على منافسه بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذا الفوز صعد برسبوليس الى مرحلة الربع النهائي، حيث سيلتقي يوم الثلاثاء المقبل مع فريق "صنعت نفت آبادان". وقد سجل هدفي برسبوليس كلا من "غادوين منشا" من خلال ضربة جزاء في الدقيقة الـ35 من الشوط الأول، وسجل الهدف الثاني اللاعب "شجاع خليل زادة" في الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني. أما هدف "بادران" فقد سجله "مسعود ريغي روي" في الدقيقة 40 من الشوط الأول.