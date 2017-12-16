انتقد السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد بشدة ممثلة اميركا الدائمة في الامم المتحدة نيكي هيلي على مزاعمها ضد ايران.

وردا على مزاعم هيلي اكد بعيدي نجاد، ان هيلي لم تتمكن في مسرحيتها الدعائية من اثبات ان ما عرضته هو صاروخ ايراني او ان تبرهن ان الصاروخ الذي عرضته هو ذات الصاروخ الذي ضرب الرياض ام لا.

وقال بعيدي نجاد: ان على هيلي ان توضح كيف تم ادخال هذا الحجم الواسع من الاسلحة الى اليمن في ظل الحصار البحري والجوي لتحالف العدوان السعودي الذي لايسمح بعبور حتى الاغذية والادوية.

واضاف: انه وتزامنا مع المسرحية الدعائية لهيلي شنت السعودية هجمات بالاسلحة الاميركية على اليمن وقتلت الكثير من الابرياء من ابناء هذا البلد مشيرا الى ان اميركا التي مازالت ترسل الاسلحة بمئات المليارات للسعودية لقتل الابرياء ليست مؤهلة للنظر في هذه القضية .