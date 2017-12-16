أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تتجه لاعتماد العملة الوطنية في تعاملاتها مع كل من إيران وتركيا.

وخلال كلمة له أمام مجلس الاتحاد الروسي، الجمعة، قال لافروف: علاقتنا الاقتصادية مع كل من تركيا وإيران، ستأخذ شكلا يعتمد على العملة الوطنية مع الهيئات التي لا تتحكم بها أو تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وحذر وزير الخارجية الروسي، من إن إلغاء الإتفاق النووي مع ايران يرسل إشارة خاطئة حول وضع كوريا الشمالية. وأضاف الوزير (محاولات إثارة السيناريو العسكري حول الوضع في كوريا الشمالية، على أمل حل الأزمة بالقوة، ستؤدي إلى كارثة)، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال لافروف، في ظل تهديد الغاء الإتفاقيات الدولية الضخمة، بما في ذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني، فان هذا يرسل رسالة خاطئة للغاية إلى أولئك الذين يأملون في حل مشاكل شبه الجزيرة الكورية.

واضاف إن روسيا منفتحة على العمل البناء مع واشنطن رغم خطواتها العدائية التي اتخذتها، مشيرا إلى أن روسيا محتفظة بحق الرد على أي خطوات عدائية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر لافروف أن التطورات الموضوعية في سورية تمهد لحوار سياسي على أساس القرار 2254.

وتابع أنه لا يعرف إذا كانت صيغة إتفاق (روسيا وتركيا وإيران)، ستكون دائما أم لا، مشيرا إلى ضرورة وجود تحالفات مرنة وليس صيغا جامدة.

يذكر أن روسيا وتركيا وإيران وقعت، بوصفها دول ضامنة، على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سورية، ما هيأ لمزيد من التقدم في عملية الحوار للخروج من الأزمة والصراع الدامي الذي تعاني منه سورية منذ أكثر من ست سنوات.

وأكد لافروف (أن روسيا بحثت منذ 2013 توقيع إتفاقية مع دول الاتحاد الأوروبي للعمل بنظام الدخول من دون تأشيرات، إلا أن بروكسل أوقفت هذه المناقشات بعد موجة الهجرة الكبيرة التي تعرضت لها أوروبا، فضلا عن حجة العقوبات الغربية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وزعمها بأن لنا يدا فيها).

ووفقا للوزير، رغبت موسكو بتفعيل هكذا إتفاقية لتسهيل حركة المواطنين ورجال الأعمال والرياضيين، والتبادل التجاري بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي.