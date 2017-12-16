أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، تحفظ ايران على بعض بنود البيان الختامي لاجتماع القمة الطارئ للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول، والتي تتضمن الاعتراف الضمني بالكيان الصهيوني الغاصب.

وقال قاسمي في تصريح للصحفيين الخميس: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تدعم حقوق الشعب الفلسطيني التي لا تتجزأ، تعلن بأن دعمها للقرار الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الاسلامية والبيان الختامي لاجتماع القمة الطارئ لرؤساء الدول الاسلامية في اسطنبول بتركيا حول موضوع القدس الشريف، لا يعني بأي حال من الاحوال الاعتراف بالكيان الصهيوني الغاصب والمصطنع.

واضاف: إن تحفظ الجمهورية الاسلامية الايرانية في موضوع عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني قد تم الاعلان عنه خلال اجتماع اسطنبول ووضع تحت تصرف امانة الاجتماع بصورة رسمية وخطية.

يذكر ان الاجتماع الطارئ لرؤساء وقادة الدول الاسلامية الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي عقد في اسطنبول الاربعاء، حيث اكدوا في بيانه الختامي على الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعقد الاجتماع ردا على قرار الرئيس الاميركي في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وعزمه نقل السفارة الاميركية اليها.

والقى الرئيس الايراني حسن روحاني كلمة في الاجتماع مع بعض القادة المشاركين الآخرين.

كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي: إن القضايا المرتبطة بتعيين حدود بحر قزوين لم تصبح نهائية ولم تدرج حتى في جدول اعمال الاجتماع الوزاري الذي عقد الاسبوع الماضي في موسكو.

ونفى قاسمي في تصريح للمراسلين، أمس الجمعة، اتخاذ أي قرار حول حصة الدول في ذلك الاجتماع، لذلك فان ايران لم تقم باعادة النظر في مواقفها من تعيين حدود بحر قزوين.

وقال: إن عملية المباحثات حول تعيين حدود بحر قزوين تتم خارج المفاوضات المرتبطة بالمعاهدة وبسبب وجود خلافات كبيرة في المواقف، يبدو ان هذه المفاوضات لن تثمر عن نتيجة في المستقبل القريب وان امكانية درج تفاصيل جميع المواضيع في المعاهدة، من حيث المبدأ أمر مستحيل وفي الوقت ذاته فان المواضيع المتصلة بالحدود وحصة كل بلد من البلدان المتشاطئة ستناقش وتحدد تفاصليها في اطار إتفاقيات وبروتوكولات منفصلة.

وأضاف قاسمي: خلال اجتماع موسكو الوزاري لم تبرم أي وثيقة ومسودة الا انه تم التفاهم على القيام ببعض الاجراءات القانونية وذلك بعد التحضيرات الداخلية وعقد عدة جلسات خماسية على مستوى الخبراء وفي النهاية سيبذل الجهد لإبرام معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين في القمة الآتية للدول الساحلية الخمس التي سيتم التوافق على تاريخ عقدها لاحقا وذلك بعد ان يصبح نص المعاهدة نهائيا.