اقيمت مراسم انضمام طائرات برمائية ذات اجنحة ثابتة الى القوة البحرية للحرس الثوري برعاية القائد العام للحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري.

ومن ضمن هذه الطائرات، طائرتان بمحركين من طراز LA-8 انضمت، الى مجموعة قدرات القوة البحرية للحرس الثوري، في هذه المراسم التي حضرها ايضا نائب القائد العام للحرس الثوري العميد حسين سلامي وقائد القوة البحرية للحرس الادميرال علي فدوي.

وفي المراسم تحدث القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري قائلاً: إن وتيرة تعزيز قدرات القوة البحرية والقوات الأخرى بالحرس الثوري مستمرة ولا ولن تتوقف. واكد ان انضمام هذه الطائرات البرمائية الى القوة البحرية للحرس الثوري يأتي في هذا السياق.

من جانبه اكد قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الادميرال علي فدوي، استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لمساعدة دول المنطقة في مجال الامن البحري.

وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية لها سيادة مائة بالمائة على بحار ومياه المنطقة المحيطة بالبلاد، وهذه السيادة تأتي وفقا لقوانين البلاد الملزمة والقوانين الدولية وهي ليست فقط قادرة على تنفيذ هذه القوانين بل هي على استعداد ايضا لمساعدة دول المنطقة في مجال الامن البحري.

واكد بان اميركا وجميع الاعداء والضامرين السوء لايران يدركون قدرات ايران الدفاعية والتقنية في مجال الامن البحري.

يذكر ان معرض النتاجات البحرية الذي يقام على مدى 3 ايام في جزيرة كيش تشارك فيه اكثر من 100 شركة محلية و60 شركة اجنبية من دول مثل هولندا والمانيا والنرويج وايطاليا وتركيا والصين وفنلندا وفرنسا والامارات والهند وماليزيا واليونان والدنمارك وكوريا الجنوبية.