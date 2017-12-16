* باسيل يعلن استعداد الحكومة اللبنانية لإنشاء سفارة لبنان في القدس.. وبريطانيا تدعو الى حل الدولتين

ثورة في كل مكان، ومواجهات لا تهدأ، ومظاهرات في كل الأصقاع، رفضا وتنديدا بإعلان أمريكا القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي المحتل.

وللجمعة الثانية، تتواصل مظاهر الغضب في الأراضي الفلسطينية كافة، عبر المسيرات والمظاهرات المنددة بالإعلان المشؤوم.

وجابت مسيرة حاشدة باحات المسجد الأقصى رفضا لإعلان ترامب، وشهدت رفع لافتات منددة بالوعد الأمريكي، وهتافات مناهضة للولايات المتحدة.

وفي الأثناء، اندلعت مواجهات شديدة بين قوات الاحتلال والمتظاهرين قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وتشهد المواجهات رشق قوات الاحتلال بالحجارة، وتستخدم قوات الاحتلال القنابل الغازية والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين.

وفي الخليل، انطلقت بعد صلاة الجمعة، مسيرة حاشدة دعت لها حركتا حماس وفتح والفصائل الوطنية والإسلامية، انطلق المشاركون فيها وهم يحملون الرايات الفلسطينية، والأعلام، ويرددون هتافات مناهضة لإعلان ترمب، وتوجهت المسيرة إلى منطقة التماس وسط الخليل، مرورا بدور بن رشد ودوار المنارة.

وشهدت المسيرة حضورا ملحوظا للسيدات، فيما وصل الشبان إلى منطقة باب الزاوية واشتبكوا مع جنود الاحتلال.

وفي الأثناء، اندلعت مواجهات عنيفة مع الاحتلال في مخيم العروب قضاء الخليل.

كما قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الجمعة، مسيرة خرجت في مدينة بيت لحم منددة بإعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وافادت (وفا) بان قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة التي انطلقت بالقرب من مخيم العزة وصولا الى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، مطلقة قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما ادى الى اصابة عدد من المشاركين بالاختناق.

وكان المشاركون قد أدوا صلاة الجمعة على الشارع الرئيس القدس-الخليل قرب مخيم عايدة قبيل انطلاق المسيرة.

واكد خطيب الجمعة، ضرورة توسيع المشاركات الشعبية المناصرة للقدس، مع اهمية توحيد الصف الوطني كسبيل حقيقي في مواجهة مخططات الاحتلال.

إلى هذا، أدى مئات المواطنين صلاة الجمعة، في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس؛ وذلك ضمن الفعاليات الرافضة لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد خطيب (جمعة الغضب والتحدي) التي دعت إليها فصائل فلسطينية، مفتي نابلس الشيخ أحمد شوباش، على عروبة القدس ورفض قرار ترامب الجائر.

وشدد على أهمية استمرار الجهود والفعاليات الرافضة لقرار ترامب، وضرورة التحرك في العالم العربي والإسلامي لحماية المقدسات الإسلامية والشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.

وعقب انتهاء الصلاة، خرج المصلون بمسيرة جابت شوارع نابلس باتجاه حاجز حوارة جنوب المدينة، حاملين الأعلام الفلسطينية، ومرددين الشعارات الغاضبة والرافضة لقرار ترامب والمؤكدة على عروبة القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر الجمعة، ثلاثة مواطنين من بينهم صحفي خلال عملهم المهني في تغطية المواجهات التي تبعت قمع الاحتلال مسيرة سلمية في منطقة طوباس جنوب شرق طوباس.

وذكر شهود عيان في منطقة المواجهات أنه عرف من بين المعتقلين الصحفي الحر زيد أبو عرة، والموظف في دائرة العلاقات العامة في محافظة طوباس أدهم عودة.

وقمع الاحتلال المواطنين بمجرد انتهاء صلاة الجمعة في سهل عاطفوف، بإطلاق العيارات المعدنية والغاز السام، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق.

وقد حوّل الاحتلال الصهيوني مركز ووسط مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية بفعل الانتشار العسكري الواسع لعناصر وحداته الخاصة وعناصر الاستخبارات ووحدات المستعربين و(حرس الحدود)، ووضع الحواجز الحديدية على أبواب القدس القديمة لتحديد مسارات الوافدين للأقصى لأداء صلاة الجمعة برحابة الطاهرة.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح الأولى من الجمعة بنشر المزيد من عناصر وحداتها المختلفة، ودورياتها العسكرية والشُرطية الراجلة والمحمولة والخيالة، ونصب الحواجز الحديدية على مداخل القدس العتيقة، في حين تركّز نشر وتسيير الدوريات العسكرية في مركز المدينة الممتد من حي المصرارة التجاري، ومنطقة باب العامود مرورا بشارع السلطان سليمان وباب الساهرة، وشارعي صلاح الدين والرشيد وصولا إلى منطقة باب الأسباط، فضلاً عن نشر عناصر من قوات الاحتلال فوق سور القدس التاريخي، وعلى أسطح بعض البنايات ومقبرتي باب الرحمة واليوسفية في باب الأسباط.

كما نصبت قوات الاحتلال كذلك حواجز حديدية على بوابات المسجد الأقصى الرئيسية (الخارجية) لتفتيش المصلين، واحتجاز بطاقات الشبان خلال دخولهم للصلاة في المسجد المبارك.

وتأتي هذه الاجراءات تزامنا مع دعوة القوى الوطنية والاسلامية، والحراك الشبابي المقدسي للمواطنين بضرورة المشاركة الواسعة في جمعة الغضب الثانية، وشدّ الرحال إلى المسجد الاقصى أو أي نقطة ممكن أن يصل اليها المواطن، والانتظام في مسيرات حاشدة تنطلق أكبرها من باحات المسجد الاقصى مخترقة أسواق القدس القديمة لتصل الى خارج سور القدس العتيق خاصة الى منطقة باب العامود، بالإضافة إلى مسيرات موازية في أحياء وبلدات المدينة المقدسة، رفضا لقرارا ترامب.

وكانت منطقة باب العامود شهدت الخميس مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال التي حاولت أكثر من مرة قمع اعتصامات المواطنين في المنطقة وإقامة صلاتي المغرب والعشاء في ساحة باب العامود، وتخللها اعتقال سيدة وستة شبان، فضلا عن إصابة عدد كبير من المواطنين بعد الاعتداء عليهم بالضرب وبعناصر الخيالة.

في غضون ذلك استهدف شبان فلسطينيون مركبات المستوطنين بالحجارة قرب مادما جنوب نابلس، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطييني وقوات الاحتلال في نابلس والخليل والبيرة.

ورفع متظاهرون أردنيون في العاصمة عمان، الجمعة، شعارات مناهضة لموقف السعودية حيال قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وذكرت وكالة (سبوتنيك) ان التظاهرات تجددت في عمان للأسبوع الثاني على التوالي، رفضا للقرار الأمريكي.

وأفادت بأن المعتصمين رددوا (شعارات تلوم السعودية وتنتقد موقفها من القضية الفلسطينية).

وردد المتظاهرون، بحسب مراسلة سبوتنيك، يا سعودية يا سعودية.. ليش نلوم الغربية.

وفي سياق آخر أعلنت الحكومة اللبنانية ، الخميس، تشكيل لجنة لدراسة الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين .

ومن جانبه غرد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، عبر (تويتر) بالقول: (رفعت كتابا الى الحكومة لانشاء سفارة لبنان في القدس، عاصمة فلسطين).

واضاف: طرحت على الرئيس الفلسطيني تبادل اراض بين لبنان وفلسطين لهذه الغاية، فوعدني بالعمل سريعا لتقديم عقار للبنان في القدس الشرقية... والى مجلس الوزراء الخميس، لاتخاذ القرار ان شاء الله.

الى ذلك أعرب المتحدث باسم الحكومة البريطانية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سمول، للميادين عن استنكاره العنف ضد الفلسطينيين.

وقال سمول: إن هناك حاجة ماسّة من الجهتين الفلسطينية والإسرائيلية لتصويب الصراع ولا مصلحة في استمراره، مشيراً إلى أن حلّ الدولتين هو الحلّ الوحيد ولا يوجد حل عسكري للصراع.