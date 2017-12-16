التقى مساعد الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي، في فيينا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو، وبحث معه حول التعاون بين ايران والوكالة ومسار تنفيذ الإتفاق النووي.

وخلال اللقاء الذي جرى في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاربعاء، اكد عراقجي ضرورة استمرار العمل المهني والحيادي للوكالة في التحقق من التزام ايران بتعهداتها في اطار الإتفاق النووي.

وقد عقد اجتماع اللجنة المشتركة للإتفاق النووي، في العاصمة النمساوية فيينا برئاسة مساعد الخارجية الايرانية عباس عراقجي ومساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت، وبحضور مندوبين عن الدول الخمس الاعضاء في مجموعة (5+1) على مستوى المدراء السياسيين.

ويوم أول أمس اجرى عراقجي لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود الاتحاد الاوروبي والمانيا وفرنسا والصين وروسيا.

وبعد اجتماع اللجنة المشتركة، الجمعة، التقى عراقجي شميت مرة أخرى ومن ثم اجرى لقاء مع رئيس الوفد الاميركي توماس شانون حول الموضوع النووي وتنفيذه.

هذا واكد المشاركون في الاجتماع العاشر للجنة المشتركة للإتفاق النووي في فيينا على التزامهم المستمر بتعهدات الإتفاق النووي وضرورة ضمان التنفيذ المؤثر لجميع اجزائه بحسن النوايا وفي أجواء بناءة.

وجاء في البيان الذي صدر في ختام هذا الاجتماع الاربعاء في العاصمة النمساوية فيينا واستغرق 3 ساعات، ان الاجتماع وفر الفرصة للبحث في تنفيذ الإتفاق النووي من ناحية التعهدات النووية والالتزامات المتعلقة برفع الحظر.

ونوه البيان الى البيان التاسع الصادر اخيرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي، واضاف: إن اطراف الإتفاق النووي رحبوا بهذه الحقيقة وهي تأييد الوكالة مجددا التزام ايران المستمر بتعهداتها في اطار الإتفاق.

وتابع: إن المشاركين بحثوا بصورة تفصيلية العملية المرتبطة بالغاء الحظر في اطار اجتماع فريق العمل لتنفيذ الغاء الحظر والذي عقد قبل يومين.

واكد المشاركون ضرورة التنفيذ المستمر لالغاء الحظر بحيث يمكّن من التحقيق المؤثر للمصالح المعنية الواردة في الإتفاق النووي، كما شددوا على الأهمية المستمرة لمعالجة أي تحد في هذا المجال في مثل هذه المحافل.

وبحثت اللجنة المشتركة كذلك تنفيذ الملحق الثالث للإتفاق النووي حول التعاون النووي السلمي ورحبت في هذا الاطار بالندوات التي اقيمت من قبل المشاركين في الإتفاق النووي لدعم هذا الامر.

واكد جميع المشاركين اهتمامهم بالالتزام المستمر لتعهدات الإتفاق النووي، وشدووا على ضرورة ضمان تنفيذه المؤثر في جميع القطاعات ذات الصلة، بحسن النوايا وفي اجواء بناءة.