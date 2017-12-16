* دفعة من قوات "نمور الليل" الصينية وصلت الساحل السوري * القوات العسكرية تقضي على 22 من" النصرة" بريف حلب

دعا رئيس الوفد السوري إلى محادثات جنيف، بشار الجعفري، وفد الرياض إلى "سحب بيان الرياض 2"، مضيفاً أن وفد دمشق لن يدخل في أي مفاوضات ولن يقبل بالشروط المسبقة.

الجعفري رأى أن من صاغ بيان الرياض 2 "لغّم مفاوضات جنيف 8 لأن السعودية لا تريد لهذا المسار أن ينجح"، معلناً تمسك الوفد السوري بنجاح مسار جنيف ولذلك "انخرطنا في محادثات جادة مع الأمم المتحدة خلال 8 جولات".

رئيس الوفد السوري ربط أي حوار مباشر مع المعارضة بإلغاء بيان" الرياض 2 "وتأليف وفد موحد للمعارضة.

واعتبر الجعفري أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، قد "أخطأ في تصريحه للتلفزيون السويسري، وإصراره على تصريحاته يقوض مهمته"، وهو ما أوضحه الوفد السوري لدي ميستورا من أن تصريحاته "قد تقوض عملية جنيف، وتهدد مسارها برمته".

وحذّر دي ميستورا من تفككّ سوريا إذا لم يجرِ التوصل إلى السلام سريعاً.

وفي حديث لتلفزيون (RTS) السويسري، قال دي ميستورا إنه "يجب دفع الحكومة السورية إلى قبول ضرورة وجود دستور جديد وانتخابات جديدة عن طريق الأمم المتحدة".

الوفد السوري ناقش بإسهاب أيضاً السلة الرابعة، على اعتبار أن محاربة الارهاب هي المدخل لبقية المناقشات، بحسب الجعفري الذي أكد أن الجلسة تركزت على ما جرى من أعمال إرهابية في دمشق الخميس والجمعة.

وطالب الجعفري "كل من يدّعي محاربة الإرهاب بالتعاون مع الحكومة السورية"، مشدداً على أن"لا أحد يؤثر على قرار الحكومة السورية رغم وجود حلفاء إلى جانبها في محاربة الإرهاب".

من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دحر الإرهابيين في سوريا وخلق مناطق خفض التصعيد يمهدان للتسوية السياسية في البلاد على أساس القرار الأممي رقم 2254.

وقال لافروف في كلمة له أمام مجلس الاتحاد الروسي: "بفضل الأعمال الفعالة للقوات الجوية الفضائية الروسية لدعم الحكومة السورية تسنى دحر "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية التي تحصنت في الأراضي السورية. ويمهد دحر الإرهابيين وإنشاء مناطق تخفيض التصعيد التي تمت إقامتها في إطار عملية أستانة للانتقال إلى المرحلة التالية، ألا وهي التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وتابع لافروف قائلا: "ما يراد منه أن يساعد في حل هذه المهمة هو التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي بمبادرة زعماء روسيا وإيران وتركيا. وعلى جدول الأعمال إعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة برعاية الأمم المتحدة وحل القضايا الإنسانية ووضع برنامج شامل لإعادة إعمار البلاد".

من جهة اخرى قالت وسائل إعلام عربية، الجمعة، إن دفعة من قوات "نمور الليل" الصينية وصلت إلى الساحل السوري.

واضافت ان مهمة هذه القوات هي مساندة الجيش السوري.

وقد وصلت القوة التابعة للقوات الخاصة الصينية ميناء طرطوس قبل أيام، وذلك بعد أيام من استقبال وزير خارجية الصين وانغ يي، مستشارة بشار الأسد، بثينة شعبان، وفق ما ذكرته قناة "الميادين".

وكانت شعبان كشفت عن مبادرة طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ (الطريق الواحد والحزام الواحد)، وبيّنت أنه من شأنها تخليص البشرية من الحروب والنزاعات، وبناء مستقبل آمن يشعر الناس فيه بأنهم في عالم واحد ومتساوون في الكرامة والإنسانية.

وكانت وسائل الإعلام، ذكرت أنه ومنذ منتصف عام 2016، وتحديدا بعد زيارة الأميرال الصيني غوان يوفي، واجتماعه الشخصي مع وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج، بدأت بكين بإرسال مستشارين عسكريين بشكل مستمر إلى سوريا.

* موسكو: لم تعد هناك أية ذريعة لوجود القوات الأمريكية في سوريا

هذا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، "إنه لم يعد هناك أي أساس أو حتى ذريعة لوجود القوات الأمريكية في سوريا".

وأضاف كوناشينكوف، في هذا الشأن أن "البنتاغون يخدع عمدا المجتمع الدولي والأمريكي، بما في ذلك قائده الأعلى".

وأكد كوناشينكوف أن تصريحات البنتاغون حول انسحاب القوات الروسية من سوريا، تظهر عدم أدراك واشنطن لحقيقة الوضع على أرض الواقع، قائلا: "ما قاله ممثلو البنتاغون فيما يتعلق بانسحاب القوات الروسية من سوريا يظهر الرغبة الواضحة بأن لا نكون هناك، وأيضا يظهر عدم إدراك الولايات المتحدة للوضع الحقيقي على الأرض".

كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتصاره على داعش في سوريا، ورغبة البنتاغون بالبقاء هناك حتى القضاء على الإرهاب يشبه الاحتيال على المجتمع الدولي.

* خبير روسي: قواتنا المتبقية في حميميم قادرة على وقف الأمريكيين عند حدّهم

إلى ذلك اعتبر خبير عسكري روسي، أن الاقتراب الخطير لمقاتلة أمريكية F-22 من القاذفات الروسية "سو 25"، وإطلاق بالونات أفخاخ حرارية لإعاقتها، يمكن أن يسفر عن وقوع حادث جوي حقيقي.

وقال إيغور كوروتشينكو، الخبير العسكري، ورئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" في روسيا، إن ميل الطيارين الأمريكيين إلى القيام "بمخاطر غير مدروسة" ومناورات إلقاء أفخاخ حرارية، لمنع القاذفات الروسية من تنفيذ مهامها القتالية، يمكن أن يسفر وقوع حوادث جوية حقيقية حسبما أظهرت الوقائع.

ونفت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، تقارير وسائل إعلام أجنبية، عن تمكن مقاتلات أمريكية من طراز "اف – 22 " من اعتراض طائرتين هجوميتين روسيتين من طراز سو - 25 في الأجواء فوق سوريا.

وأكدت "الدفاع الروسية" أن الحادث الذي وقع يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، انتهى فور ظهور طائرة روسية مقاتلة من طراز "سو – 35 اس" تابعة للقوات الجوية الروسية، حيث اضطرت المقاتلة الأمريكية من طراز "" F-22، التي كانت تطلق بالونات حرارية لإعاقة عمل قاذفات روسية لتلوذ بالفرار من المنطقة.

وصرح كوروتشينكو قائلا: "وعلى أي حال، إن محاولة تقييد تحليق الطائرات الروسية وهي تقوم بمهام قتالية في سوريا، لا يستند إلى أي أساس في القانون الدولي، لأنها تطير في المجال الجوي السوري، التابع لسيادة دمشق التي طلبت مساعدة هذه الطائرات".

ميدانياً سقط 22 قتيلاً من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في ضربات نوعية نفذتها وحدات من الجيش السوري على تجمعاتهم وآلياتهم غرب منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي.

وأفادت المصادر بحسب وكالة سانا السورية، بأن وحدة من الجيش وجهت رمايات مكثفة على تجمع لتنظيم جبهة النصرة في منطقة تل أحمر غرب خناصر بالريف الجنوبي الشرقي ما أسفر عن مقتل 20 إرهابياً وإصابة آخرين.

وقالت المصادر إلى مقتل متزعم في تنظيم جبهة النصرة الأرهابي “أبو عميرة المصري” وأحد مرافقيه بعد تدمير وحدة من الجيش آليتهم بصاروخ موجه على طريق برج سبنا/ رسم السيالة غرب منطقة خناصر.

واستعادت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خلال العمليات التي تنفذها منذ أكثر من شهر ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي العديد من القرى والبلدات والتلال في الريف الشمالي الشرقي لحماة والريف الجنوبي الشرقي لحلب فضلا عن توسيع دائرة الأمان حول طريق أثريا-خناصر.

* شهداء بغارة للتحالف الأميركي في ريف دير الزور الشرقي بينهم 8 أطفال

من جانب آخر استشهد 23 مدنياً بينهم 8 أطفال في غارات لطائرات التحالف الأميركي على مساكن الأهالي في قرية الجرذي في ريف دير الزور الشرقي بسوريا.

وبحسب المرصد السوري المعارض فإن الشهداء هم أقرباء من عائلة واحدة، وكانوا يختبئون داخل منزل بعد نزوحهم من قرية مجاورة.